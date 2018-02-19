كاريكاتير ـ عاصم جهاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 19th, 2018 0 تعليق 114 views تكريم الفنان غانم حميد بجائزة (كرسي الحكمة) فنجان العراقية نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة (التواء) حديث إصدارات مؤسسة العصامي فبراير 19th, 2018 وزير النفط يبحث مع نظيره التركي استئناف الصادرات عبر جيهان فبراير 19th, 2018 أسهم المصارف تقود مؤشر الأوراق المالية للارتفاع فبراير 19th, 2018 «التخطيط»: ارتفاع مؤشر الفقر الوطني إلى 23 % فبراير 19th, 2018 نحو عراق جديد سبعون عاماً من البناء والإعمار فبراير 19th, 2018 تكريم الفنان غانم حميد بجائزة (كرسي الحكمة) فبراير 19th, 2018 أردنيات في بازار لإظهار التنوع الثقافي فبراير 19th, 2018 يفاجئ زوجته بفيراري بعد عيد الحب فبراير 19th, 2018 مجسمات لترامب وجونغ في كرنفال نيس فبراير 19th, 2018 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.