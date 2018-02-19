بغداد – الصباح الجديد :
يعتزم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون لزيارة العراق غداً الثلاثاء، على رأس وفد وزاري وإداري ونيابي واستشاري.
وأفادت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، اليوم بان الزيارة تأتي “تلبيةً لدعوة من رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، على أن ينتقل (عون) من بغداد إلى أرمينيا تلبيةً لدعوة مماثلة وجّهها إليه نظيره الأرميني سيرج سركيسيان خلال زيارته لبنانَ نهاية العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطّلعة إن “الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية (عون) في الزيارتين يضمّ وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الخارجية جبران باسيل، الصناعة حسين الحاج حسن، السياحة أواديس كيدانيان، ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ورئيس حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان”.
ولفتت الى ان عون “سيمضي 48 ساعة في العراق يلتقي خلالها نظيرَه العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.
كما سيزور الرئيس اللبناني مطرانية السريان الكاثوليك ونصب الجندي المجهول ببغداد.
عاجل الرئيس اللبناني ميشال عون يزور بغداد غداً
بغداد – الصباح الجديد :