عاجل الرئيس اللبناني ميشال عون يزور بغداد غداً

بغداد – الصباح الجديد :

يعتزم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون لزيارة العراق غداً الثلاثاء، على رأس ‏وفد وزاري وإداري ونيابي واستشاري.

وأفادت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، اليوم بان الزيارة تأتي “تلبيةً لدعوة من رئيس الجمهورية العراقي فؤاد ‏معصوم، على أن ينتقل (عون) من بغداد إلى أرمينيا تلبيةً لدعوة مماثلة وجّهها إليه ‏نظيره الأرميني سيرج سركيسيان خلال زيارته لبنانَ نهاية العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطّلعة إن “الوفد الوزاري المرافق لرئيس ‏الجمهورية (عون) في الزيارتين يضمّ وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الخارجية جبران ‏باسيل، الصناعة حسين الحاج حسن، السياحة أواديس كيدانيان، ووزير ‏الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ورئيس حزب الطاشناق النائب أغوب ‏بقرادونيان‎”.

ولفتت الى ان عون “سيمضي 48 ساعة في العراق يلتقي خلالها نظيرَه العراقي فؤاد معصوم ورئيس ‏الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.

كما سيزور الرئيس اللبناني مطرانية السريان الكاثوليك ونصب الجندي المجهول ببغداد.