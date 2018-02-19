القضاء: الإعدام لتركية والسجن المؤبد لـ 10 داعشيات أجنبيات

بغداد ــ الصباح الجديد :

قضت محكمة الجنايات المركزية المتخصصة بنظر الإرهاب والجريمة المنظمة أحكاماً بالسجن المؤبد بحق عشر نساء ينتمين إلى تنظيم داعش الإرهابية، وأصدرت حكماً آخر بالإعدام بحق إرهابية تركية الجنسية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له تلقت صحيفة ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة بينها التركية والأذرية”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية”.

وتابع بيرقدار أن “تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب و بدلالة المادة الثانية 1/3″، لافتا إلى أن “الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية”.