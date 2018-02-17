الأردن تحبط مخططا لتهريب “متطرفين” بأنابيب نفط قديمة عبر الحدود مع سوريا والعراق

عمان ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر عسكري أردني، اليوم السبت، عن إحباط مخطط لتهريب “متطرفين” باستخدام أنابيب نفط قديمة عبر الحدود مع سوريا والعراق.

وقال مصدر مسؤول في القيادة الاردنية العامة في تصريح صحفي إن “القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي تمكنت ومن خلال جهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة من إحباط مخطط لعمليات تهريب الاسلحة والمخدرات والارهابيين”.

واضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “مجموعة من الارهابيين وتجار المخدرات بدأت الإعداد والتنفيذ له باستخدام انبوب النفط القديم التايبلاين الذي يربط بين الحدود الاردنية والسورية، كما يربط الحدود الاردنية والعراقية”.

موضحا أن “شبكة من الارهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة قامت باستغلال احد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعة من الانفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الارهابية”.

وبين المصدر، أن “تعليمات صدرت للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الانفاق واخراج خط الانابيب فوق سطح الارض، والذي كان يمكن ان يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والارهابيين الذين لم يتركوا اسلوباً الا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الاجرامية”.

يشار الى بعض المسلحين ومهربي المخدرات والأسلحة ينفذون عمليات التهريب باستغلال الاراضي الصحراوية او الوديان أو شبكات الانابيب وغيرها.