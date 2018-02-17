بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك امس السبت، عن إحباط عملية تهريب آثار قيمتها 13 مليون دولار إلى تركيا وإلقاء القبض على المتورطين. وقال المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “معلومات وردت إلى مكتب المفتش العام في كركوك من جهاز المخابرات الوطني مفادها وجود مخطوطات ...
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  • الأحد , 18 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • إحباط تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار إلى تركيا

إحباط تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار إلى تركيا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك امس السبت، عن إحباط عملية تهريب آثار قيمتها 13 مليون دولار إلى تركيا وإلقاء القبض على المتورطين.
وقال المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “معلومات وردت إلى مكتب المفتش العام في كركوك من جهاز المخابرات الوطني مفادها وجود مخطوطات وآثار مسروقة لدى أشخاص في المحافظة، وعلى الفور شكل المكتب مفرزة خاصة برئاسة مدير المكتب تقوم بمهمة التحري والضبط”.
وأضاف المكتب في بيانه أنه “بعد التأكد من صحة المعلومة ألقت المفرزة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مخطوطات أثرية تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار وتمثال لرأس أثري يقدر بمبلغ 5 ملايين دولار، ونظمت المفرزة محضر ضبط اصولي ودونت افادة المتهمين الذَّيّن اعترفا بجريمة امتهانهما التهريب، وانهما اتفقا مع أحد الأشخاص في تركيا لاتمام العملية واستلام الآثار على الحدود التركية.
وأفادا أيضاً أنهما ينتظران وصول شحنة من مادة الزئبق الأحمر على الحدود التركية ومصوغات ذهبية وماس تعود لزوجة الرئيس المقبور ساجدة تقدر أقيامها بملايين الدولارات”.
وخُتم البيان بالقول إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية سلم المتهمين والآثار المضبوطة إلى جهاز المخابرات الوطني اصولياً”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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