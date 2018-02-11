الملف الأمني

ضبط كدس من العبوات الناسفة بمناطق غربي بغداد * مسلحون يفجرون تكية في داقوق جنوبي كركوك

مقتل وإصابة 8 أشخاص بهجوم مسلح في الدجيل * اعتقال 13 متهما بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

بغداد – العثور على اعتدة

قال مصدر امني في وزارة الدفاع امس الاحد، انه تم العثور على كدس من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، في مناطق غربي بغداد.

وذكر المصدر ان “قطعات الفرقة السادسة والقطعات الملحقة بها ، نفذت واجب تطويق وتفتيش مناطق، الفلوجيين، واللوابدة، والشندوخ، والكسار، وكراد زوبع، وعرب زيدان، والعابد، وجيب دفار، والزيدان، وبيت المعيدي، ضمن قاطع المسؤولية غربي العاصمة بغداد”.

ديالى – اعتقال ارهابيين

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة ديالى امس الاحد، عن اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا “إرهابية” في قضاء خانقين.

وقال المصدر إن “مفارز من شعبة مكافحة اجرام خانقين، (100كم شمال شرق ب‍عقوبة)، تمكنت فجر يوم امس من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين في القضاء على وفق المادة اربعة/ ارهاب” ، مضيفة انه “تم ارسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

كركوك – هجوم مسلح

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الأحد، بقيام مجموعة مسلحة بتفجير تكية في قضاء داقوق، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “مجموعة مسلحة هاجمت تكية السادة النعيم في قرية لاسون في قضاء داقوق( 35 كم جنوب كركوو)، وقامت بتفجيرها” ، لافتا الى أن “المجموعة المسلحة قامت باختطاف إمام التكية إلى جهة مجهولة”.

بابل – عمليات دهم

اكد مصدر امني في شرطة محافظة بابل امس الاحد ان القوات الامنية القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في المحافظة .

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “القوات الأمنية في عموم المحافظة نفذت عدد من اوامر القبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي بمختلف الجرائم”، مبينا ان “القيادة اجرت ممارسة امنية احترازية واسعة وحسب الخطط الامنية الموضوعة الخاصة بالإنذار المبكر بحثا عن مطلوبين تضمنت نصب السيطرات الثابتة والمتحركة فضلا عن تفتيش الاشخاص والعجلات وذلك من اجل فرض سلطة القانون “.

صلاح الدين – هجوم مسلح

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد بأن شخصين قتلا واصيب 6 اخرين من عائلة واحدة بهجوم مسلح في قضاء الدجيل.

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين اقتحموا مساء يوم امس منزلا في منطقة الجمهورية التابعة الى قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، واطلقوا النار على ساكنيه ، ما ادى الى مقتل شخصين واصابة 6 اخرين بجروح”، مبينا ان “هؤلاء جميعهم من عائلة واحدة “.

كربلاء – عملية امنية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كربلاء امس الاحد ان مفرزة امنية القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في عموم المحافظة.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “المفارز الأمنية في عموم المحافظة نفذت عدد من اوامر القبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي بمختلف الجرائم”، مبينة ان “المديرية اجرت ممارسة امنية واحترازية واسعة وحسب الخطط الامنية الموضوعة الخاصة بالإنذار المبكر بحثا عن مطلوبين تضمنت نصب السيطرات الثابتة والمتحركة فضلا عن تفتيش الاشخاص والعجلات وذلك من اجل فرض سلطة القانون “.

الديوانية – حملة واسعة

كشف مصدر امني في قيادة شرطة الديوانية امس الاحد، عن القاء القبض على 13 متهما بقضايا جنائية مختلفة، مطلوبين للسلطة القضائية.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “شرطة المحافظة نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين، شملت مناطق عدة في المحافظة، تمكنت خلالها من القاء القبض على ستة متهمين بقضايا جنائية مختلفة، في مناطق غماس والزوراء والشافعية والسنية”، مضيفا ان “مفارز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب القت القبض على متهم بالقتل يبلغ من العمر 19 عاما في منطقة الحي الصناعي”.

البصرة – اطلاق نار

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الاحد، بأن مدنياً لقي مصرعه بنيران مسلحين لدى مروره بسيارته الشخصية في ناحية سفوان الواقعة غرب المحافظة ، مبينا ان القوات الأمنية القت القبض على عدد من المتهمين بارتكاب الجريمة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “مسلحين أطلقوا النار على مدني عندما كان يقود سيارته الشخصية على الطريق الواصل بين ناحية سفوان وقضاء الزبير، ما أدى الى مصرعه”، مبيناً أن “المجني عليه هو شخصية عشائرية وصاحب محطة أهلية للوقود”.