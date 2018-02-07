قوة امنية مدربة لفض النزاعات العشائرية في البصرة

الصباح الجديد-وكالات

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، امس الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على إرسال قوة أمنية مدربة لحل قضية النزاعات العشائرية، مؤكدا أن ذلك سيكون “حلاً أخيراً” لاضطراب المناطق.

ونقلت صحيفة “الحياة” في سياق تقرير عن العيداني قوله، إن “مكتب القائد العام للقوات المسلحة وافق على طلب المحافظة إرسال قوة أمنية مدرّبة على فض الاشتباكات داخل المدن، مع زيادة تدريبها قبل إرسالها”.

وأضاف العيداني، أن “تلك القوة ستكون حلاً أخيراً لاضطراب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بين عشائر في المحافظة”.

وكان العبادي شدد خلال استقباله العيداني بداية الاسبوع الحالي على اهمـيـة انـجـاز الـخـطـة الامـنية الخاصة بجمع الاسلحة وحصرها بيد الدولة، وتطبيق فرض القانون على المخالفين والمثيرين للنزاعات العشائرية في المحافظة.

يذكر ان البصرة تشهد باستمرار نزاعات عشائرية تستعمل فيها الأسلحة التي يروح ضحيتها أبرياء جراء تلك النزاعات، الأمر الذي اضطر مجلس محافظة البصرة الى طلب قوة امنية مدربة على التدخل السريع، مهمتها فض هذه النزاعات.