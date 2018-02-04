مكونات كركوك تتفق على الانتخابات وتختلف بشأن آليتها

الصباح الجديد – متابعة:

أكدت الأطراف السياسية في كركوك والمتمثلة بالعربية والكردية والتركمانية، على ضرورة اجراء الانتخابات، لكن مشاريعها مختلفة، ما سبب حالة من عدم الاستقرار في إيجاد آلية لسن قانون خاص بانتخابات كركوك المحلية، على الرغم من ان المحافظة تحيا مرحلة جديدة تتمثل بفرض سلطة القانون، وانتهاء تدخل الأجهزة الأمنية لاقليم كردستان فيها.

وطالب مواطنو محافظة كركوك بمعالجة التغيير الديموغرافي الذي حصل في المحافظة عقب سنة 2003، قبل اجراء الانتخابات وتبني المشروع الحكومي القاضي بتقاسم السلطة قبل الحلوا

اذ ناشد التركمان البرلمان بتبني المشروع الحكومي والذي يقضي بـ”تقاسم السلطة قبل إيجاد الحلول لكركوك”.

وشدد عضو تحالف جبهة تركمان كركوك تحسين كهية على “أهمية اجراء الانتخابات في كركوك واعتماد البرلمان العراقي مشروع الحكومة، والذي يقضي بتقاسم السلطة ببن مكونات كركوك وتدقيق سجلات الناخبين”.

فيما قال المتحدث باسم المجلس العربي حاتم الطائي: “بما ان البرلمان هو مصدر تشريع القوانين، فنحن مع إيجاد الحل من داخل قبة البرلمان العراقي، ولدى كل مكون ممثل فيه، فمن الضروري ان يكون الحل من هناك ولا نرى ضرورة في تأجيل الانتخابات”.

وتابع “لكن أي حل لإجراء انتخابات كركوك يجب ان تسبقه عملية تدقيق لسجلات الناخبين ومعالجة التغيير الديموغرافي الذي حصل عقب عام ٢٠٠٣، والذي قامت به الأطراف المتنفذة”.

ومن جانبه قال سكرتير حركة التغيير الكردية “كوران” محمد نصر الدين:”اليوم علينا التفكير في كيفية إيجاد الحلول لخدمة اهالي كركوك، وليس كيف يجب ان نفوز بهذه الانتخابات، نحن ككورد نريد الحل من كركوك، أي يجب ان تكون هناك تفاهمات داخلية ولا نريد اي حل من خارج المحافظة”.