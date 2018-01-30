الملف الأمني

العثور على مواد متفجرة في منطقة غزيلية شمالي بغداد * اعتقال ثمانية مطلوبين بقضايا إرهابية في ديالى

انطلاق حملة لرفع المخلفات الحربية في صلاح الدين * خطة أمنية لرفع مستوى الأداء الميداني في ميسان

بغداد – كدس عتاد

ذكرت قيادة عمليات بغداد أمس الثلاثاء أن قوة عسكرية عثرت على كدس من المواد المتفجرة في شمال العاصمة.

وقالت القيادة إنه “بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي قوة من لواء المشاة (22) تنفذ واجب تعرضي في منطقة غزيليه شمال بغداد، وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة مكللة بتعاون كبير من أهالي المنطقة، نتج عنه العثور على كدس للمواد المتفجرة”.

ديالى – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة ديالى امس الثلاثاء، القاء القبض على 8 مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في المحافظة.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “دوريات ومفارز من اقسام شرطة محافظة ديالى تمكنت من خلال ممارساتها الامنية القاء القبض على 8 مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية خلال الـ48 ساعة الماضية في عدة مناطق من المحافظة ، مضيفا انه “تم ارسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء”.

كركوك – انفجار منزل

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك أمس الثلاثاء بأن عنصراً في الشرطة الاتحادية قتل وأصيب آخر بانفجار منزل ملغم جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “احد عناصر الشرطة الاتحادية قتل واصيب آخر في اثناء محاولتهم تفكيك احد المنازل المفخخة في قرية عرب كواز بناحية الملتقى (٣٥كم جنوب غربي كركوك)”، مبيناً أن “الشرطة الاتحادية كانت تقوم بمهمة تأمين القرية من مخلفات تنظيم داعش الارهابي”.

بابل – اعتقال ارهابيين

أفاد مصدر أمني في مديرية شرطة محافظة بابل أمس الثلاثاء بالقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم اثنين بتهمة “الإرهاب” والعثور على كدس للأعتدة في عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة.

وبين المصدر ان عملية القبض تمت بالاستناد الى معلومات استخبارية دقيقة ، مشيرة الى احالة جميع المتهمين الى الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضهم على القضاء .

صلاح الدين – عملية امنية

أكد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين أمس الثلاثاء أن الهندسة العسكرية شرعت بحملة رفع الانقاض والمخلفات الحربية عن عدد من مناطق محافظة صلاح الدين تمهيدا لعودة النازحين اليها.

وافاد المصدر ان “الهندسة العسكرية بالتعاون مع الوية الحشد الشعبي والقوات الامنية أطلقت حملة واسعة لرفع الانقاض والمخلفات الحربية من مدينة طوز خرماتو وسلمان بيك ويكجة ، من اجل عودة الخدمات اليها” ، مضيفا ان “الحملة تأتي بعد تأمين الحشد للطرق الرئيسية وانشاء ربايا عسكرية وسواتر لمنع اي تعرضات ارهابية على المدن المحررة”.

الديوانية – عمليات دهم

أعلن مصدر أمني في شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء ان مفارز امنية القت القبض على 4 متهمين مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة من بينها جنائية تتعلق بالشروع بالقتل فيما ألقت دوريات مكافحة الإجرام القبض على متهم بالسرقة بعد جمع المعلومات عنه والتعرف على محل تواجده من قبل المصادر السرية الخاصة.

وذكر المصدر الأمني أنه تم القبض على 6 مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحقهم وذلك خلال حملة قامت بها لمتابعة المطلوبين الى القضاء ,

ميسان – خطة امنية

عقد مدير شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي امس الثلاثاء سلسة من الاجتماعات مع مدراء أقسام وأمراء أفواج طوارئ شرطة المحافظة.

وأكد مدير الشرطة خلال الاجتماع على وضع خطة امنية لرفع مستوى الأداء الميداني والإداري والسعي للحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة في المدينة وديمومة الأمن والسلام فيها، مشددا على اهمية تنفيذ الأوامر والتوجيهات وتطبيق مفردات الخطط الأمنية الدورية والآنية لضمان ديمومة الامن في ربوع المحافظة.

البصرة – إطلاق نار

كشف مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة أمس الثلاثاء عن إصابة اصيب مواطن بإطلاق رصاص من قبل مسلحين مجهولين.

وافاد المصدر ان “مسلحين يستقلون سيارة حمل صغيرة هاجموا المواطن واصابوه بجروح بالقرب من محل للحلاقة بمنطقة حمدان التابعة لقضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة”، مضيفا ان “المواطن كان متوقفا بسيارته الخاصة” ، وان “المصاب نقل الى مستشفى الصدر التعليمي للعلاج فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث”.