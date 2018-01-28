بغداد – الصباح الجديد تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفيرة بولندا الجديدة لدى العراق “بياتا بينكسا “التي نقلت له تحيات رئيس الجمهورية البولندية أندجي دودا. وذكر بيان رئاسي تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “رئيس الجمهورية عبر عن ترحيبه بالسفيرة بينكسا وأعرب عن تحياته ...
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  • الأحد , 28 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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معصوم: العراق يرغب بالاستفادة من الخبرات البولندية

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بغداد – الصباح الجديد
تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفيرة بولندا الجديدة لدى العراق “بياتا بينكسا “التي نقلت له تحيات رئيس الجمهورية البولندية أندجي دودا.
وذكر بيان رئاسي تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “رئيس الجمهورية عبر عن ترحيبه بالسفيرة بينكسا وأعرب عن تحياته وشكره الى الرئيس البولندي، أشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا سعي العراق للتعاون مع بولندا في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة”.
كما أشار العبادي إلى “إيلاء العراق أهمية خاصة للاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين البلدين ورغبته بالاستفادة من الخبرات البولندية في مجالات التعاون الصناعي والزراعي والنفطي والاستثماري والتدريب العسكري، فضلا عن تطوير مشاركتها في إعمار العراق”.
من جهتها جددت سفيرة بولندا تهنئة بلادها للعراق بتحقيقه النصر على الارهاب واهتمامها بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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