مشروع استثماري للقطار المعلق في بغداد بكلفة مليار ونصف المليار دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس السبت، أن العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق، مشروع القطار المعلق للاستثمار بكلفة تخمينية تقدر 1.5 مليار دولار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي مشروع القطار المعلق في بغداد وسيكون من المشاريع الحيوية، ذات المردود الجيد”، مبينة أن “شركة الستوم الفرنسية، أعدت المشروع”.

وأضافت أن “الكلفة التخمينية للمشروع تبلغ 1.5 مليار دولار وبمدة إنجاز تبلغ خمسة أعوام”، مشيرة إلى أن “الهدف من المشروع، الإسهام في حل الاختناقات المرورية وتحسين الواقع الخدمي في محافظة بغداد”.

وتابعت، ” سيكون طول المرحلة الأولى من المشروع 15.5 كم تمتد بين الكاظمية ومدينة الصدر مرورا بالشعب وتتضمن 12 محطة داخلية، مرورا بنهر دجلة، في حين ستكون المرحلة الثانية منه بطول 4.45 كم بين المحطة العالمية في العلاوي وحي العطيفية وتتضمن محطتين داخليتين”.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت للفترة ما بين 12 إلى 14 من شباط المقبل.

وسيخصص اليوم الأول منه لعرض الفرص الاستثمارية في العراق والبالغة 157 مشروعا ستراتيجيا ومتوسطا، وسيتم تخصيص يومين لجمع مبلغ 100 مليار دولار لإعمار المدن المحررة.، وستشارك في المؤتمر 70 دولة، إضافة إلى منظمات دولية منها البنك الدولي.