مصر تبدأ بمعسكر مغلق.. والسعودية تستعد بثمان وديات

تونس تتصدر التصنيف الدولي وتلاقي كوستاريكا تجريبياً

تحضيرات العرب لمونديال روسيا

العواصم ـ وكالات:

أبلغ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، معاونيه بالعودة إلى القاهرة، 25 كانون الثاني الجاري.. ويستعد منتخب مصر، للدخول في معسكر مغلق، 19 آذار المقبل، على أن يتخلله خوض وديتين أمام البرتغال واليونان.

ومن المنتظر، أن يعقد هيكتور كوبر، جلسة مع معاونيه، عقب عودته من الأرجنتين، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر، للظهور بشكل مشرف، في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل بروسيا، بعدما أوقعته القرعة، في المجموعة الأولى مع البلد المضيف والسعودية وأوروجواي.

من جانبه، قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إلغاء المباراة الودية بين نسور قرطاج ومنتخب البرتغال، التي كان مقررًا لها في أذار المقبل.

وبرر الاتحاد التونسي قراره بسبب مغالاة الجانب البرتغالي في مطالبه المادية، فقد اشترط الحصول على مليون و500 ألف دولار، وبدأ مسؤولو الاتحاد التونسي للبحث عن منتخب بديل.

في سياق آخر، اشتمل برنامج تحضيرات منتخب تونس، في معسكره بالدوحة على حصة تدريبية واحدة، انطلقت بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي برنامجه التأهيلي، الذي أعده له الجهاز الطبي مكتفيًا بالجري الخفيف حول الملعب، واستمر مران اليوم لمدة 60 دقيقة، خصصها المدرب نبيل معلول لتحسين اللياقة البدنية من جهة، وكيفية التعامل مع الكرة من جهة أخرى.

وأنهى الجهاز الفني لمنتخب تونس الحصة بمباراة تطبيقية، لتحسين تمركز اللاعبين دفاعًا وهجومًا.

فيما، أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودية أمام تونس، يوم 27 أذار المقبل، في فرنسا.وأشار الاتحاد الكوستاريكي لتنظيم هذه المباراة الودية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليسبق نظيره التونسي في الإعلان عنها بشكل رسمي.

ويعد هذا اللقاء ضمن استعدادات منتخب تونس لمونديال روسيا 2018، وسيكون اختبارًا مفيدًا لنسور قرطاج، لأن المنتخب الكوستاريكي يشبه بنما، التي ستتنافس مع تونس في مجموعتها بكأس العالم.

وتعرض الاتحاد التونسي في الفترة الأخيرة لانتقادات لاذعة بسبب ضعف برنامج الإعداد، وخوض معسكر في العاصمة القطرية الدوحة، تخلله مباراتين وديتين أمام فريقي الدحيل، ومسيمير.

وتتصدر تونس الترتيب على صعيد الوطن العربي في تصنيف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر هذا الأسبوع، تليها مصر ثم المغرب فالجزائر متقدمة مركزا (57) ثم السعودية، علما بأن منتخب الكويت كان الأكثر تقدما من حيث عدد المراكز في تصنيف هذا الشهر بعدما قفز 15 مرتبة، ليصل إلى المركز الـ174.

وشهدت 3 منتخبات أفضل ترتيب لها بالتصنيف على الإطلاق باحتلال لبنان المركز الـ84 بعد ارتقائه مركزا وفلسطين الـ75 بعد تقدمها خمسة مراكز وتايوان الـ134 بعدما قفزت مرتبة واحدة.

في حين، حافظت ألمانيا على صدارة في أول نسخة بعام 2018 والتي لم تشهد أي تغييرات بالمراكز العشرة الأولى.. وتواصل البرازيل احتلال الوصافة تليها البرتغال بالمركز الثالث ثم الأرجنتين وبلجيكا وإسبانيا وبولندا وسويسرا وفرنسا وتشيلي.

وفي أفريقيا قفز منتخب تونس أربعة مراكز ليصعد للمرتبة الـ23 ويتصدر منتخبات القارة السمراء، وخلفه السنغال (24) ثم مصر التي تقدمت مرتبة واحدة (30) فالمغرب متقدما مركزا (39) ثم الكونغو (43).

وآسيويا تواصل إيران الصدارة رغم تراجعها مركزين (34) تليها أستراليا التي تقدمت مرتبتين (36) ثم اليابان متقدمة مركزا (56) فكوريا الجنوبية متقدمة مركزا هي الأخرى (59) تليها السعودية متراجعة مركزين (65).

من جانب اخر، كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم، عن البرنامج الإعدادى الكامل للأخضر استعدادا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018» التى ستقام فى الفترة بين 14 حزيران و15 تموز المقبلين.

وقال عزت خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا، أن المنتخب السعودى يستعد لمونديال روسيا خلال 8 مراحل الأولى خلال المدة من 21 حتى 27 كانون الثاني الجاري فى معسكر بمدينة الرياض لن يخوض خلاله أى مباراة ودية، ثم المرحلة الثانية بين يومى من 21-27 شباط، إذ يقام معسكر داخلى يخوض خلاله مباراة ودية مع منتخب العراق فى مدينة البصرة.

اضاف عزت أن المرحلة الثالثة تقام فى الفترة من 15 حتى 27 آذار بمعسكر فى إسبانيا تقام خلاله وديتين الأولى يوم 23 آذار أمام أوكرانيا، والثانية أمام منتخب بلجيكا فى بلجيكا يوم 27 آذار، وفى آخر أسبوع من أبريل حتى 15 آيار تقام المرحلة الرابعة فى معسكر خارجى يخوض فيه مباراتين وديتين.

ويختتم المنتخب السعودى استعدادا لمونديال روسيا فى معسكر بأوروبا يبدأ يوم 19 آيار حتى كأس العالم، يخوض خلاله 3 مباريات ودية.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم قد أوقعت منتخب السعودية فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وروسيا وأوروجواى.

ويلتقى منتخب السعودية فى بداية مشواره ببطولة كأس العالم مع روسيا يوم 14 حزيران المقبل فى مباراة الافتتاح، قبل أن يلتقى مع منتخبى أوروجواى ومصر على الترتيب.