إصلاح عارضة للكابل الضوئي في البصرة ومتابعة عمل محطة الفاو البحرية

تشغيل مجمّع اتصالات حديثة وتحديث عوارض في الرصافة

بغداد – الصباح الجديد:

تمكنت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات البصرة من إصلاح عارضة الكابل الضوئي مسار ( أبي الخصيب – أندلس ) والذي يغذي مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في قضاء أبي الخصيب وناحية السيبة .

كما قام مدير إتصالات البصرة برفقة الملاكات الفنية في المديرية بزيارة محطة الفاو البحرية لمتابعة عملها وكذلك محطة مايكروويف السيبة الخاصة بمشروع ( ربط العراق – الكويت ) للوقوف على الاحتياجات المطلوبة استعدادا» لإدخالها الخدمة من قبل ملاكات الشركة العامة للإتصالات ، وتأتي هذه الزيارات تنفيذا لتوجيهات وزارة الإتصالات بضرورة متابعة الأعمال الميدانية وتذليل المعوقات لتقديم أفضل وأجود الخدمات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

على صعيد متصل تم تشغيل مجمع اتصالات حديثة بالانبار واصلاح عوارض في الرصافة بعد ان اكتحلت عيون العراقيين بتحرير اراضي محافظة الانبار من دنس ارهاب داعش التكفيري تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات الانبار من تشغيل مجمع اتصالات حديثة من خلال ربط مدينة حديثة ببقية محافظات البلاد بواسطة منظومة التراسل الضوئي وكذلك اعادة تشغيل منظومة الدفع المسبق للهواتف الارضية.

واكد مدير اتصالات الانبار المهندس حاتم محمد الحسن عودة الاتصالات الوطنية بدءاً من حديثة مرورا بالرمادي وصولا الى بغداد وتشغيل الاتصالات المحلية مع بقية البدالات في المحافظة ومحافظات البلاد الاخرى اضافة الى تشغيل منظومة الدفع المسبق للهواتف الارضية ، مضيفا اننا نعمل على اعادة تاهيل مشروع شبكة النفاذ الضوئي للمنازل في قضاء حديثة ليقدم خدماته للاهالي .

هذا وقد اشاد قائممقام حديثة بالجهود التي تبذلها مديرية اتصالات الانبار وملاك مجمع اتصالات حديثة في اعادة الخدمات واصلاح القطوعات وتاهيل الشبكات الهاتفية التي خربتها عصابات داعش الارهابية .

يذكر ان الملاكات الفنية في اتصالات الانبار قد تمكنت من اعادة تشغيل وربط الاتصالات في معظم بدالات المحافظة وصولا الى مجمع طريبيل الحدودي .

من جانب اخر باشرت هيئات صيانة الكابل في البدالات التابعة لمديرية اتصالات الرصافة باصلاح العوارض وصيانة الشبكات الهاتفية، كما في بدالة العلوية حيث تم اصلاح عارضة كابل رئيس سعة 1800 زوج يغذي محلة ( 902 ، 904 ) وتم حفر مسار الكابل المتضرر بطول 10م وبعمق 2،5 م بالتنسيق مع بلدية الكرادة وبحضور ممثلي الدوائر الامنية اضافة الى اصلاح عارضة كابل بسعة 1200 زوج في بدالة الجادرية تغذي جامعة النهرين وتم العمل بالتنسيق مع الدوائر المدنية والبلدية ضمن الرقعة الجغرافية ، كما تمكنت هيئة الكابل باصلاح عارضة كابل رئيس في محلة 308 واستبدال الجزء المتضرر من الكابل بطول 70م وربط عقدتين بسعة 1800 زوج في بدالة الاعظمية.

وتمكنت مديرية إتصالات الأنبار التابعة للشركة العامة للإتصالات من خلال ملاكاتها الهندسية والفنيه وبالتعاون مع هيئة صيانة الكابل الضوئي في سبع ابكار ببغداد والإنتهاء من نصب محطة ضوئية في ناحية البغدادي وذلك بهدف تزويد جميع دوائر الدولة الامنية والخدمية بخدمات الإتصالات ونقل البيانات والانترنت في جميع المناطق المحررة وربطها بالعاصمة بغداد ويأتي هذا الإنجاز تنفيذا» لتوجيهات وزير الإتصالات بإعادة جميع الخدمات التي توفرها الوزارة عبر الكابلات الضوئية .