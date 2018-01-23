ريم البارودي: “السر” شكل جديد للدراما المصرية

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت الفنانة ريم البارودي أنها منشغلة حاليًا بتصوير دورها في مسلسل “السر” مع العديد من النجوم، على رأسهم الفنان حسين فهمي، ونضال شافعي، ووفاء عامر، مع المخرج محمد حمدي.

وذكرت البارودي أن العمل أخذ وقتًا في التصوير بسبب انشغال أبطاله بالعديد من الأعمال، مبينة أن العمل سيعرض في الشهر المقبل، حيث قالت إن نجوم العمل يقيمون معسكرًا داخل “لوكيشن” التصوير من أجل الانتهاء منه فـي الوقـت المحـدد.

وأشارت البارودي، إلى أن العمل من إنتاج شركة المنتج الدكتور محمد فوزي: وهو يتابع العمل دائمًا ويقدم لكل الفنانين المشاركين الدعم والراحة، ويعد من المنتجين المحبين لأبطال أعمالهم.

وعن الرياضة التي تمارسها، لفتت البارودي إلى أنه لا يوجد وقت لممارسة الرياضة، ولكنها في وقت فراغها تمارس السباحة والجري، منوهة بأن سبب تألقها خلال المدة الماضية، وظهورها بشكل أحبه الجمهور أنها ركزت على نفسها كثيرًا وركزت في عملها، وأنها لا تحمل أي كراهية لأحد، وتتمنى الخير للجميع.

وبينت البارودي أنها بعد انتهاء مسلسل “السر” ستقرأ سيناريو عمل جديد.

وأشارت البارودي إلى أن كل عمل قامت به هو نقطة تحول في حياتها منذ “حدائق الشيطان”، ومسلسل “الرحايا”، ثم “ولي العهد”، وأنها لا تستطيع نسيان نصائح الفنان نور الشريف لها في أثناء تصوير “الرحايا” وهي اختيار الأعمال بعناية وعدم الوقوع في مرحلة الانتشار حتى لا يحرق الفنان الحقيقي.