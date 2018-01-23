دار الشؤون الثقافية وكلية الإعلام تحتفيان ببغداد عاصمة للإعلام العربي

طالب كريم

ضمن احتفالات المؤسسات الثقافية والإعلامية بمناسبة اختيار بغداد عاصمة الإعلام العربي أقامت دار لشؤون الثقافية العامة بالتعاون مع كلية الإعلام الجامعة العراقية معرضاً للكتاب الشامل على أروقة الكلية.

افتتح المعرض الأستاذ الدكتور عبد الله حسن الحديثي عميد الكلية بحضور الأستاذ الدكتور إيثار طارق خليل المعاون الإداري وكوكبة من الأساتذة والتدريسيين وطلبة الدراسات العليا وجمهور غفير من طلبة الكلية.

ويأتي المعرض لجعل كلية الإعلام في الجامعة العراقية مركز أشعاع حضاري للعمل الثقافي والإعلامي ولتكريس الدور الثقافي والمعرفي الذي تقوم به دار الشؤون الثقافية العامة لعرض المنجز الإبداعي والإرث الثقافي والحضاري وحرصها على تواصل الاساتذة والطلبة مع أحدث الإصدارات في شتى الصنوف الإبداعية وسعياً لتأصيل حب القراءة وبناء جيل إعلامي متسلح بخزين ثقافي لنشر ثقافة المعرفة والآداب والفنون بوصفها أهم مقومات ثقافة الطلبة ويضم المعرض إصدارات الدار لجميع السلاسل التي تصدرها إضافة إلى الإصدارات الدورية من الموسوعة الثقافية، ومجلات المورد، والأقلام، والتراث الشعبي، ومجلة آفاق أدبية، والثقافة الأجنبية، والثقافة التركمانية، ويأتي المعرض في أطار خطة دار الشؤون الثقافية العامة لإقامة معارض الكتاب في الجامعات العراقية للطلبة والأساتذة بأسعار مخفضة وخصومات خاصة لدعمهم وتشجيعهم على القراءة واقتناء المصادر والدراسات والبحوث.