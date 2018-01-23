السعودية..1.5 مليار دولار مساعدة جديدة الى اليمن

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت السعودية التي تواجه انتقادات لتدخلها العسكري في اليمن، امس الاثنين عن «مساعدة انسانية جديدة» تبلغ 1,5 مليار دولار وعن عملية لزيادة قدرة مرافئ هذا البلد الذي يشهد حربا ويخضع لحصار.

وتأتي المساعدة الانسانية الاخيرة بعد اسبوع من اعلان المملكة ايداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني، ووسط ازمة كبرى تشهدها البلاد من الحرب الى الكوليرا والمجاعة ما ادى الى مقتل الآلاف وتعريض حياة الملايين للخطر.

وقال البيان ان التحالف سيقدم 1,5 مليار دولار من المساعدات الانسانية سيتم توزيعها بواسطة وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية للإغاثة.

واضاف ان الجهود «لفتح المعابر البرية والبحرية والجوية «ستسمح باستيراد 1,4 مليون طن متري شهريا مقابل 1,1 مليون طن متري شهريا العام الماضي.

وتابع ان زيادة قدرة المرافئ «للواردات الانسانية والتجارية» ستكلف اربعين مليون دولار وسيتم انفاق ثلاثين مليون لخفض كلفة النقل البري عبر تحسين الطرق.

كذلك اعلن التحالف انه سيقيم 17 ممرا آمنا انطلاقا من «ست نقاط دخول» لضمان مقل المساعدات «بكل امان» الى «منظمات غي حكومية تعمل داخل اليمن».

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن التحالف يضع امكانياته العسكرية بتصرف هذه العمليات الانسانية الواسعة النطاق.