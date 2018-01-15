العبادي يعلن تشكيل ائتلاف النصر ويدعو للانضمام إليه

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تشكيله ائتلاف النصر، فيما اشار الى ان الائتلاف سيمضي قدما بالحفاظ على النصر.

وقال العبادي في بيان تلقت ” الصباح الجديد”، نسخة منه “تم تشكيل ائتلاف النصر”، داعيا الكيانات السياسية الى “الانضمام للائتلاف الوطني العابر للطائفية”.

واضاف العبادي ان “ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة”، مشيرا الى ان “ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية”.

يذكر ان ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وائتلاف الفتح الذي يترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ويضم ( المجلس الاعلى برئاسة همام حمودي وكتلا أخرى )، تحالفا مساء امس الاول ضمن ائتلاف نصر العراق، لخوض الانتخابات المقبلة.

فيما اكد ائتلاف نصر العراق برئاسة حيدر العبادي، العزم على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه منفتح على كافة القوى الوطنية الخيرة من كل التوجهات.

يذكر ان المؤتمر الوطني العراقي، اعلن امس الأحد، انضمامه إلى ائتلاف النصر، استعداداً لإقامة الاستحقاق الانتخابي.

وقال المؤتمر في بيان له تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “على وقع الاستعدادات القائمة لإقامة الاستحقاق الانتخابي، وتلبية لمتطلبات المرحلة ومطامح أبناء شعبنا العزيز ، يُعلن حزب المؤتمر الوطنيّ العراقيّ عن انضمامه إلى ائتلاف النصر”.

وتابع انه “يأمل بأن يشكل هذا الائتلاف وقواه السياسية نقطة شروع نحو الحفاظ على المكتسبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والقضاء على الفساد ومحاربة المحاصصة والحفاظ على وحدة البلاد وصون سيادته”.