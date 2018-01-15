  • الإثنين , 15 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • العبادي يعلن تشكيل ائتلاف النصر ويدعو للانضمام إليه

العبادي يعلن تشكيل ائتلاف النصر ويدعو للانضمام إليه

شؤون عراقية
0 تعليق
73 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تشكيله ائتلاف النصر، فيما اشار الى ان الائتلاف سيمضي قدما بالحفاظ على النصر.
وقال العبادي في بيان تلقت ” الصباح الجديد”، نسخة منه “تم تشكيل ائتلاف النصر”، داعيا الكيانات السياسية الى “الانضمام للائتلاف الوطني العابر للطائفية”.
واضاف العبادي ان “ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة”، مشيرا الى ان “ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية”.
يذكر ان ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وائتلاف الفتح الذي يترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ويضم ( المجلس الاعلى برئاسة همام حمودي وكتلا أخرى )، تحالفا مساء امس الاول ضمن ائتلاف نصر العراق، لخوض الانتخابات المقبلة.
فيما اكد ائتلاف نصر العراق برئاسة حيدر العبادي، العزم على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه منفتح على كافة القوى الوطنية الخيرة من كل التوجهات.
يذكر ان المؤتمر الوطني العراقي، اعلن امس الأحد، انضمامه إلى ائتلاف النصر، استعداداً لإقامة الاستحقاق الانتخابي.
وقال المؤتمر في بيان له تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “على وقع الاستعدادات القائمة لإقامة الاستحقاق الانتخابي، وتلبية لمتطلبات المرحلة ومطامح أبناء شعبنا العزيز ، يُعلن حزب المؤتمر الوطنيّ العراقيّ عن انضمامه إلى ائتلاف النصر”.
وتابع انه “يأمل بأن يشكل هذا الائتلاف وقواه السياسية نقطة شروع نحو الحفاظ على المكتسبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والقضاء على الفساد ومحاربة المحاصصة والحفاظ على وحدة البلاد وصون سيادته”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد