  • الإثنين , 25 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مراجعون يعتدون على مدير مستشفى الجملة العصبية بالضرب

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اعلام مستشفى الجملة العصبية، أمس الاثنين، عن اصابة مدير المستشفى اثر “الاعتداء” عليه بالضرب من مراجعين.
وقال مدير اعلام المستشفى محمد مؤيد، في تصريح صحفي، إن “ثلاثة من مراجعي المستشفى طلبوا من المدير الطبيب سمير حميد الدلفي الكشف على طفل مريض معهم”، مبيناً أن “طبيب المستشفى أوضح لهم أن الطفل بحاجة الى سحب (ماء الظهر) وقد كلف فريقا طبيا لإجراء اللازم”.
واضاف مؤيد أن “المراجعين الحوا على الطبيب بأن يقوم هو بهذه المهمة، فاعتذر لهم كونه مشغولا بعملية جراحية مستعجلة وبصدد الدخول الى صالة العمليات”.
، مشيرا الى أن “ردة فعل الاشخاص الثلاثة كانت، تكبيل المدير وضربه ضربا مبرحا”.
وأوضح مدير اعلام المستشفى أن “الطبيب المدير الان في حالة حرجة بسبب اصابته في ظهره ورأسه”.
وشهدت بغداد في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في تنفيذ جرائم ذات طابع جنائي، طالت عددا من الأطباء والكفاءات العلمية الأخرى، فيما حذر نواب ومختصون من أن تلك الاستهدافات قد تؤدي إلى “هجرة الكفاءات” من العراق.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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