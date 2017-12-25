مراجعون يعتدون على مدير مستشفى الجملة العصبية بالضرب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن اعلام مستشفى الجملة العصبية، أمس الاثنين، عن اصابة مدير المستشفى اثر “الاعتداء” عليه بالضرب من مراجعين.

وقال مدير اعلام المستشفى محمد مؤيد، في تصريح صحفي، إن “ثلاثة من مراجعي المستشفى طلبوا من المدير الطبيب سمير حميد الدلفي الكشف على طفل مريض معهم”، مبيناً أن “طبيب المستشفى أوضح لهم أن الطفل بحاجة الى سحب (ماء الظهر) وقد كلف فريقا طبيا لإجراء اللازم”.

واضاف مؤيد أن “المراجعين الحوا على الطبيب بأن يقوم هو بهذه المهمة، فاعتذر لهم كونه مشغولا بعملية جراحية مستعجلة وبصدد الدخول الى صالة العمليات”.

، مشيرا الى أن “ردة فعل الاشخاص الثلاثة كانت، تكبيل المدير وضربه ضربا مبرحا”.

وأوضح مدير اعلام المستشفى أن “الطبيب المدير الان في حالة حرجة بسبب اصابته في ظهره ورأسه”.

وشهدت بغداد في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في تنفيذ جرائم ذات طابع جنائي، طالت عددا من الأطباء والكفاءات العلمية الأخرى، فيما حذر نواب ومختصون من أن تلك الاستهدافات قد تؤدي إلى “هجرة الكفاءات” من العراق.