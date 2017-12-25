  • الإثنين , 25 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العراق والأردن يبحثان زيادة التنسيق الأمني المشترك

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي مع وفد عسكري اردني زيادة التنسيق الأمني المشترك بين البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب.
واستقبل وزير الدفاع عرفان، محمود الحيالي، امس الاثنين، وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني.
وذكر مكتب الحيالي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “وزير الدفاع استقبل، وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بالجانب الأمني وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات من اجل القضاء على جذور الإرهاب”.
واضاف ان “الوفد قدم التهاني والتبريكات إلى الوزير بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية العراقية على عصابات داعش الإرهابي”، مشيدا بـ”بطولة وشجاعة الجيش العراقي في المعارك التي تمكن من خلالها تطهير جميع الأراضي العراقية من دنس الإرهاب”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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