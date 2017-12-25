العراق والأردن يبحثان زيادة التنسيق الأمني المشترك

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي مع وفد عسكري اردني زيادة التنسيق الأمني المشترك بين البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب.

واستقبل وزير الدفاع عرفان، محمود الحيالي، امس الاثنين، وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني.

وذكر مكتب الحيالي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “وزير الدفاع استقبل، وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بالجانب الأمني وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات من اجل القضاء على جذور الإرهاب”.

واضاف ان “الوفد قدم التهاني والتبريكات إلى الوزير بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية العراقية على عصابات داعش الإرهابي”، مشيدا بـ”بطولة وشجاعة الجيش العراقي في المعارك التي تمكن من خلالها تطهير جميع الأراضي العراقية من دنس الإرهاب”.