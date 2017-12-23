الملف الأمني

تحرير طفل مختطف بجانب الكرخ وسط بغداد * سقوط 3 قذائف هاون في قره تبه شرقي بعقوبة

مقتل 7 إرهابيين في النمرود شرقي الموصل * انفجار قنبلتين صوتيتين بمنطقة القبلة وسط البصرة

بغداد – تحرير طفل

ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية امس السبت، ان قوة امنية حررت طفلا نازحا في جانب الكرخ واعتقال ثلاثة من المتورطين في اختطافه.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن إن “استخبارات اللواء السابع/ شرطة اتحادية بالتنسيق مع استخبارات الفرقة الرابعة تمكنت، صباح يوم امس من تحرير طفل نازح مخطوف في جانب الكرخ من بغداد” ، مضيفا أن “القوة اعتقلت متهمين اثنين وإمرأة كانوا متورطين بعملية الخطف والمساومة”.

ديالى – سقوط قذائف

اعلن رئيس مجلس ناحية قرة تبة في محافظة ديالى رحيم عزيز امس السبت سقوط ثلاث قذائف هاون في أطراف الناحية دون وقوع إصابات.

وقال عزيز إن “ثلاث قذائف هاون سقطت مساء يوم الجمعة في أطراف ناحية قرة تبة (112كم شمال شرق ب‍عقوبة) دون أية إصابات بشرية” ، مضيفا أن “القوات الأمنية ردت على مصدر إطلاق الهاونات”، مؤكداً أن “الوضع في الناحية تحت السيطرة”.

الانبار – اعتقال ارهابي

كشف قائد شرطة محافظة الانبار اللـواء هـادي رزيـج امـس السبــت، اعتقـال إرهابي يبتز أهالي مدينـة الفلوجة باسـم “داعـش”.

وقال اللواء رزيج ان “قوة من مركز شرطة الفلوجة تمكنت من اعتقال إرهابي ينتمى لعناصر داعش في المدينة”، مبينا ان “الإرهابي من سكان الفلوجة” ، مضيفا أن “الإرهابي يتصل على أهالي الفلوجة ويهددهم ويبتزهم ويطلب منهم أموال باسم دولة الخرافة داعش”، لافتا الى أن “المتهم نقل الى مركز أمني للتحقيق معه”.

النجف – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت امس السبت عن تمكن مفارز مكافحة الاجرام في المحافظة القاء القبض على ستة مطلوبين في أماكن مختلفة .

واوضح المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه أن مكافحة اجرام النجف ألقت القبض على ستة مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة اربعة منهم على وفق المادة ٤٠٦ واثنين اخرين بتهمة القتل وتم إحالتهم للقضاء.

ميسان – نزاع مسلح

افادت دائرة صحة محافظة ميسان امس السبت أن عدد المصابين جراء النزاع العشائري المسلح الذي وقع في حي الإمام الصادق بلغ 11 مصاباً بينهم طفلة.

وكان مصدر أمني في المحافظة أفاد، بإصابة مدني واحد على الاقل بجروح خطيرة نتيجة نزاع عشائري مسلح في العمارة .

ذي قار – عملية دهم

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس السبت ان قوة من الشرطة القت القبض على ارهابي ينتمي لعصابات داعش جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان “سيطرة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية قبضت على متهم يرمز لاسمه ( م.ع.أ ) يسكن منطقة المعقل لانتمائه لما يسمى بـ”الشرطة الإسلامية” في داعش الارهابي ، مضيفا ان “المتهم أحيل إلى الجهة التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

نينوى – عملية استباقية

اعلـن مصـدر امنـي فـي شرطـة محافظتة نينـوى امـس السبـت ان قوات الجيش مشتركة قتلت 7 من عناصر تنظيم داعـش الارهابـي في منطقـة النمـرود شـرق الموصـل.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “عملية استباقية اجرتها قيادة الجيش والشرطة وفوج سوات ومغاوير عمليات نينوى في منطقة النمرود بشرق نينوى اسفرت عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي” ، مضيفا ان “عنصرا من الشرطة اصيب عندما كانت القوة المشتركة تداهم وكر الارهابيين”.

البصرة – انفجار صوتية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة البصرة امس السبت أن دارا سكنية لاحد المحامين تعرضت إلى اعتداء بقنبلتين صوتيتين لم يسفر انفجارهما عن إصابات، ولكنهما تسبب باضرار مادية.