تعاون آثاري بين العراق وقطر

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن سياسة الهيأة العامة للآثار والتراث بفتح آفاق التعاون المشترك مع الدول الصديقة والداعمة لحضارة بلاد الرافدين التقى رئيس الهيأة السيد علي عبيد شلغم القائم بأعمال سفارة دولة قطر في العراق عبد العزيز بن يوسف العبيدان بحضور معاون مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات أحمد عبد الجبار.

وفي بداية اللقاء نقل رئيس الهيأة تحيات معالي وزير الثقافة والسياحة والأثار الأستاذ الدكتور أحمد فكاك البدراني الى العبيدان معربا عن أمله بأن يخرج الطرفان بنتائج من شأنها تطوير قطاع الآثار والتراث في البلدين من خلال محاور اللقاء التي تضمنت التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الآثارية والتراثية فضلا عن التواصل العلمي فيما يخص المتاحف والعرض المتحفي.

واشار رئيس الهيأة الى عمق العلاقات الثقافية بين العراق وقطر والمواقف الإيجابية لمجلس التعاون الخليجي في دعم العراق وحضارته مستشهدا بالتعاون العراقي السعودي في ملف طريق زبيدة والدعم الكبير لدولة الإمارات في إعادة بناء وتأهيل مئذنة الحدباء وجامع النوري في الموصل مشددا على أهمية أن يكون لدولة قطر بصمة واضحة في المشاريع المستقبلية للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي لحضارة بلاد الرافدين.

من جانبه أبدى العبيدان استعداد دولته لتقديم كل أشكال الدعم خدمة لقطاع الآثار والتراث في العراق لأن حضارته قدمت الكثير للإنسانية معرباً عن سعادته لإستعادة هذا البلد العريق مكانته الحقيقية بين دول العالم مشددا على أهمية الترويج من خلال الإعلام الى أن الشارع العراقي آمن للسياح الاجانب وهم اليوم يتجولون بحرية تامة للاطلاع على ثقافة وتأريخ وعادات هذا الشعب الكريم بكل شيء.