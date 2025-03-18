نساء غزة.. الضحايا غير المرئيات للحرب

وداد ابراهيم

في كل الحروب، تكون المرأة أول من يتحمل الصدمة، رغم أنها تبقى دومًا في الظل كضحية غير مرئية. ففي غزة، تشكل النساء غالبية القتلى والجرحى، كما يُجبرن على ترك بيوتهن وحياتهن خلفهن، ليواجهن قسوة النزوح والجوع والموت. وكما هو الحال في كل النزاعات، تكون المرأة آخر من يأكل، والأطفال أول من يموت.

ووفقًا لموقع ميديا بارت، الذي وثّق قصص النساء في غزة ومعاناتهن في ظل الحرب المستمرة، فقد سرد الموقع حياة النساء وكأنها كابوس يومي تعاني به المرأة الخوف والقلق والتشرد والجوع والعطش علما أن الحرب قد أجبرت نحو مليون امرأة وفتاة على مغادرة منازلهن، وهن يعشن الآن في شقق مكتظة، أو في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أو في خيام، بل وحتى في أروقة المستشفيات التي تحولت إلى مخيمات للنازحين.

لم يسبق لنساء غزة أن واجهن هذا الكم من التحديات بشكل يومي في غزة، النساء هن آخر من يأكل، والأطفال أول من يموت”. فالمرأة تتحمل عبئًا مضاعفًا، فهي المسؤولة عن الأطفال، والمرضى، وكبار السن، وهي التي تصطف في الطوابير الطويلة للحصول على الماء أو قنينة الغاز، وسط ضغوط نفسية لا تطاق، بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب.

وتشير منظمات دولية إلى أنه في بداية الحرب، كان هناك 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، وكانت تحدث 180 ولادة يوميًا، مما زاد من قلق النساء الحوامل حول مصيرهن في ظل نقص الرعاية الطبية والأدوية.

في كل مكان بغزة، تظهر النساء صامدات وسط الدمار، بجانب أسرّة أطفالهن الملطخة بالدماء في المستشفيات، أو في الطرقات يحملن صغارهن أثناء الفرار، أو في الخيام يصنعن الخبز ويغسلن الملابس، متشبثات بالحياة، على أمل أن يحمل الغد طعامًا أكثر لأطفالهن، وكلما طال أمد الحرب، زاد الضغط على النساء، وتضاعفت مسؤولياتهن، فهن يكافحن لجلب الماء والغذاء، وصنع الخبز، ومرافقة المرضى، وحمل الأغراض من خيمة إلى أخرى. هكذا هي حياة المرأة في الحرب… لأنها أم، ولأنها زوجة، ولأنها عماد الأسرة حتى في أقسى الظروف.