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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

نقابة الصيادلة تحيي أمسية رمضانية وعرضا للأزياء

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انتخاب القيسي
أقامت لجنة الصيدلانيات العراقيات في نقابة الصيادلة وبإشراف اللجنة العلمية المركزية ورابطة الاعلام الدوائي أمسية رمضانية “خيمة شهرزاد الرمضانية” في مطعم ألف ليلة وليلة ببغداد، وتخللت الأمسية عرضا للأزياء من قبل المصممة الصيدلانية نور حسين إبراهيم، هذا وقد اقيمت الامسية برعاية نقيب صيادلة العراق الدكتور حيدر فؤاد الصائغ.
عرض الأزياء نال استحسان الحضور لما قدمت فيه من أزياء تحاكي التراث العراقي وتواكب التطور والحداثة وأبدت المصممة نور سعادتها لما شاهدته من تفاعل مع ما قدمته من أزياء، مؤكدة أن هذا يدفعها إلى مضاعفة الاهتمام بالتصاميم الخاصة بالأزياء وما تنتجه من عطاء بشكل متواصل.
جدير بالذكر، أنشطة وفعاليات متنوعة أقيمت بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي تمر مناسبته خلال شهر آذار الجاري، عبرت هذه الفعاليات عن الجوهر الناصع للمرأة العراقية وما تقدمه في بلدنا.

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