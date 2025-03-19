اللقاء بحث إقامة معارض فنية.. فنان يهدي الفنون العامة لوحة تخص الفن الرقمي

بغداد – الصباح الجديد:

أهدى الفنان التشكيلي سامي الربيعي دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، لوحة تخص الفن الرقمي خلال استقبال المدير العام لدائرة الفنون العامة الفنان الدكتور قاسم محسن للفنان الربيعي الذي أهدى اللوحة باسم الجمعية العراقية للفن الرقمي.

وقال الربيعي “قمت بإهداء دائرة الفنون العامة لوحة للفن الرقمي وهي تمثل عائلة بغدادية ونفذت بأسلوب حديث بقياس 40 *40 سم”.

وأضاف أن “الفن الرقمي فن عالمي لذلك قمنا عام 2020 بتأسيس الجمعية العراقية للفن الرقمي وأقمنا أربعة معارض لفنانين من دول عربية وأجنبية”، مقترحا “التعاون لإقامة معرض للفن الرقمي من أجل تشجيع التقنيات الحديثة”.

من جهة أخرى استقبل الدكتور قاسم محسن، رئيس جمعية العراق الأخضر في أوروبا صالح نعيم الربيعي، وشهد اللقاء بحث التعاون بين دائرة الفنون العامة وفناني الجمعية بما يصب في صالح الفن التشكيلي والواقع الثقافي في العراق.

كما شهد اللقاء طلب التعاون من قبل جمعية العراق الأخضر بإقامة معارض فنية للفنانين الرسامين في الجمعية كالفنان ستار كاووش والفنان قاسم الساعدي.