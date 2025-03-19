دنيا سمير غانم تخرج من منافسات موسم أفلام عيد الفطر 2025‏

الصباح الجديد – وكالات:

تأجيل جديد يتعرض له فيلم “روكي الغلابة” للفنانة دنيا سمير غانم، ضمن سلسلة التأجيلات التي تعرض لها الفيلم خلال الأشهر الماضية، وذلك بعدما تأجل طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025، بسبب عدم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده. ويتبقى أسبوع على إغلاق ملف الفيلم الذي انطلق تصويره في ايار من عام 2024.

“روكي الغلابة” كان من أبرز الأفلام المرشحة للعرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025، إلا أن تبقي أسبوع في أحداثه وصعوبة تصويره إلا بعد عيد الفطر بسبب انشغال بطلته الفنانة دنيا سمير غانم بتصوير أحداث مسلسلها “عايشة الدور” بالتزامن مع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، ليتم تأجيل الفيلم مجدداً بعدما تأجل عرضه من الصيف الماضي وكذلك إجازة منتصف العام الدراسي أيضاً.

ويشارك في فيلم “روكي الغلابة”، بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم “تسليم أهالي” الذي تم عرضه عام 2021.

وتخوض دنيا سمير غانم منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل “عايشة الدور” ويشارك في بطولته: نور محمود، فدوى عابد، ليلى عزالعرب، أميرة أديب، سليم مصطفى، عبد الرحمن ظاظا، محمود الليثى وظهور خاص للفنانين عمرو الشناوى، رحاب الجمل، زهرة سامي، والعمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندى، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيلة وإخراج أحمد الجندي.