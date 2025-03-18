بمناسبة شهر رمضان.. الأيتام في ضيافة دار ثقافة الأطفال

بغداد – الصباح الجديد:

ضيٌف المركز الثقافي للطفل الفانوس السحري التابع لدار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مجموعة من الأطفال الأيتام والمتعففين بالتعاون مع رابطة المرأة العراقية، في مبادرة إنسانية احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وبحضور رئيس قسم المراكز الثقافية جمال عبد سلمان ورئيسة المركز رجاء داود ورئيسة الرابطة سهيلة الأعسم، وعدد من المهتمين في مجال الطفولة ودور الأيتام.

تضمن الاحتفال عرض فلم توجيهيِ توعويٍ بعنوان (الشجرة الفخورة) يجسد معنى التعاون ونكران الذات من أجل مساعدة الآخرين، كما أقيمت مسابقات رمضانية بأسلوب تفاعلي وطرح أسئلة تناولت قصص الأنبياء والسيرة النبوية بهدف نشر المعرفة وتعزيز المبادئ الإسلامية.

وفي الختام، قدمت الهدايا والجوائز للأطفال الحاضرين، فضلا عن توزيع السلة الغذائية الرمضانية بين الأطفال وعوائلهم.

جدير بالذكر أن دار ثقافة الاطفال تعمل ضمن برنامج موجه خاص بالأطفال ومواهبهم من خلال إقامة الفعاليات الخاصة بالأطفال، بالإضافة الى المكتبة الخاصة بالدار واصداراته من الكتب الموجهة للطفولة والمجلات التي تتصدرها مجلتا ” مجلتي” و” المزمار”.