لأول مرة..السينما العراقية في مهرجان كان

بغداد – الصباح الجديد:

كشف نقيب الفنانين العراقيين، الدكتور جبار جودي، أن العراق يستعد للمشاركة في مهرجان كان السينمائي لأول مرة في تاريخه، مشيرا الى العمل على انتاج 16 فلما روائيا. وقال جودي: انه تم تشكيل لجنة بأمر ديواني تسمى لجنة مبادرة دعم السينما وقدم الينا أكثر من 150 مشروع جار العمل على فرزها، مبينا انه ستكون هناك مشاركة كبيرة للعراق في مهرجان كان وهو حدث يحصل لأول مرة وتحت عنوان خيمة العراق السينمائية.

وبين أن هذه المشاركة ستكون بالشراكة مع نقابة الفنانين العراقيين ولجنة دعم السينما ومشروع سينماتك العراق، واصفا سنة 2025 بأنها ستشهد نهضة في القطاع السينمائي العراقي.

وأوضح أن دائرة السينما والمسرح أنتجت 4 أفلام سينمائية قصيرة، ونعمل على إنتاج 5 أفلام روائية طويلة و11 فلما روائيا قصيرا.

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت العام الماضي، افتتاح الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي الذي نظمته نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، لتستعيد شاشات السينما العراقية بريقها مجددًا، حيث امتلأت قاعات العرض من جديد مع انطلاق أول نسخة من هذا الحدث، وسط حضور عربي كبير.

وحملت الدورة اسم المخرج العراقي الراحل محمد شكري جميل الذي تسلم في حفل الافتتاح جائزة إنجاز العمر “تثمينا لمنجزه الثري على مدى عقود”. كما كرم المهرجان بالجائزة ذاتها الممثلين العراقيين قاسم الملاك وسامي قفطان.