السبع.. “روبن هود” سوري بنكهة غجرية وأسلوب درامي غير مسبوق

متابعة – الصباح الجديد:

بمفرداتها وأساليبها السردية اللافتة، تقدم الدراما السورية شكلا مختلفا بعيدا عن الواقع الحياتي في حكاية عن الفروسية والبراعة والشهامة والقوة والقدرة على التخفي والانتقام من الأعداء.

حكايا أسطورية:

بنية درامية فنية حملت عنوان “السبع” وتأخذنا عبر تفاصيلها وخطوطها المتشعبة إلى طرح فلكلوري مختلف، فلا زمان ولا مكان للحكاية، ويبدو في بعض إسقاطاته يشبه أسطورة “روبن هود” من ناحية الحياة التي يعيشها والأخلاقيات التي يتمتع بها رغم كونه قاطع طريق. حاول المخرج فيها الخروج من أسر الكليشيهات المرتبطة بالشخصيات الشهيرة دون الخروج منها، ولم يتمرد على الذاكرة الشعبية المتداولة إلا في حدود ما يسمح به خيال كاتب السيناريو، وما تسمح به أيضا ارتجالات الكاميرا في يد مخرج لا يطيق فكرة الإخلاص للحكاية الشعبية.

منعطفات مذهلة:

نص كتب تفاصيله بشار مارديني وعالج النص والسيناريو سيف رضا حامد بالتعاون مع المخرج فادي سليم.

“السبع” ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر وقصة الدم والحب خارج كل قيد ومعقول، حكاية بنيت دراميا على مخيلة تحترم ذائقة المتلقي وتستند إلى نظريات أو أحداث قريبة من الواقع بعيدا عن الإفراط والجموح والاستسهال الباذخ لعناصر الخيال والتشويق، ضمن أحداث مليئة بالمنعطفات المذهلة ويبقى عنصر الإثارة الدرامية حاضرا في كل تفصيل.

ابتكارات مشهدية:

ويؤكد المخرج فادي سليم لموقع “RT” بأن حكاية العمل بسيطة بمفرداتها وبعيدة كل البعد عن أي منطق واقعي، هي حكاية لا أكثر عن شخص تعرض للظلم، ولم أسع لتقديمه كبطل شعبي، واستعنت بالشكل العام للعمل بالجانب الأوروبي وطريقة اللباس لها علاقة بالفانتازيا، وأجواء بطل الحكاية غجرية الملامح والطباع، والعنصر النسائي في حياته هدفه تحريك المياه الراكدة في داخله رغم رفضه له.

ويستكمل سليم أنه رغم الابتكارات المشهدية والمخيلة الكاشفة عن غموض التاريخ والزمن، إلا أنها أضفت الكثير من المصداقية والتناغم على السينوغرافيا الضخمة والشاسعة، خاصة أنها جمعت بين أجواء مبتكرة وديكورات ضخمة بنيت خصيصا للمسلسل على مساحات واسعة، بهدف خلق بيئة درامية جديدة ومثيرة، تعكس رؤية إنتاجية غير مسبوقة.

بين لبنان وسوريا:

وأضاف المخرج سليم أن عمليات تصوير العمل تمت بين سوريا ولبنان، وتم اعتماد لوكيشن منزل عزيز في لبنان، والباقي تم تصويره في سوريا وتحديدا في جبال زرزر في الزبداني، ومعظم عمليات التصوير كانت خارجية.

وأشار إلى أن العمل تعرض للكثير من الصعوبات كونه ترافق مع سقوط النظام، وهو ما أدى إلى توقف عمليات التصوير لبعض الوقت.

الجدير بالذكر أن العمل بطولة كل من: باسم ياخور، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، تيسير إدريس، مرح جبر، حلا رجب، يزن خليل، يزن السيد، طارق مرعشلي، وفاء موصلي، جلال شموط، جفرا يونس، حسن خليل، روعة السعدي، عدنان أبو الشامات، جيني إسبر، دلع نادر، إليانا سعد، عبد الرحمن قويدر، حسام الشاه، جبريل حسام الدين.. وغيرهم، ومن إنتاج شركة الغولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني.