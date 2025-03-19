استعارة الشتاء في أورتيساي.. المعرض الفردي للنحات آرون ديميتز أولوية الاشتغال التقني للمادة

خنساء العيداني

قبل ست سنوات استضاف المتحف الأثري الوطني في نابولي “Autarchy” معرضا فرديا لآرون ديميتز (ستيرزينج، 1972)، أحد أهم النحاتين المعاصرين الرواد، وأحد أكثر النحاتين المعاصرين العالميين الذين يعملون على الخشب، كان معرضه الفردي حدثا فريدا من نوعه في المتحف الأثري الوطني في نابولي، قدم فيه مجموعة مختارة من المنحوتات ذات الأحجام والمواد المختلفة المصممة خصيصًا لمساحات المتحف والمستوحاة مباشرة من المجموعات المصرية في متحف نابولي. وجاء في العرض التقديمي أن منحوتات ديميتز المعروضة في نابولي “تتبع إعدادات ديناميكية ووضعية تتفاعل مع النموذج الأصلي الكلاسيكي، وتتلاءم بسلاسة مع الأطر السحرية”.

يشير هذا الحكم الذاتي الفني إلى “نوع من قواعد التنظيم الذاتي في عملية تحقيق الشخصية التي تشمل موضوعي الإبداع الفني: المؤلف والمادة التي يشكلها”. في الواقع، وفقًا لديميتز، يجب على الفنان أن “يستمع” حرفيًا إلى المادة التي سيتم تزويرها، ويستوعب تفاعلها مع المدخلات الإبداعية: يتلاعب الفنان بالمادة على أساس خصائصها ويقيم مع المادة حوارًا كثيفًا يكون دائمًا الأصلي ولا يمكن التنبؤ بها.

يقول آرون ديميتز: “كان العرض في المتحف الأثري الوطني في نابولي بمثابة قبول التحدي، لأنه كان من الممكن تصغير حجم المنحوتات مقارنة بالمجموعات غير العادية لـمؤسسة مان MANN الراعية، على العكس من ذلك، الرابط بين الماضي والحاضر كشف عن استمرارية واضحة بين حساسيات الأمس واليوم.

بعد معرضه السابق بست سنوات اقام كاليري دوريس غيتا هذا المعرض الفردي الجديد لآرون ديميتز، بعنوان (استعارة الشتاء)، في أورتيساي (بولزانو)، وكان فيه يتعامل مع الخشب الأحمر للتعبير عن موضوعه (استعارة الشتاء)، وفترات تحمل ونمو الأشجار، وأيضا يأتي هذا المعرض في اعقاب نجاح معرضه الأخير Intermezzo، حيث يعود ديميتز بمجموعة جديدة من الأعمال الحديثة التي تسلط الضوء على أهمية المادة، حيث يسترشد الفنان، المولود عام 1972 في ستيرزينج، بالخصائص المتأصلة للخشب الأحمر، ويستكشف حدوده التعبيرية، ويبرز قصصًا، وتفاصيل فريدة.

تؤرخ منحوتات ديميتز حياة الأخشاب الحمراء، وهي أشجار مهيبة من مزرعة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر في جنوب تيرول. ومن خلال طرح المواد، يكشف الفنان عن الجمال الخفي في تركيبة الأشجار، ويسلط الضوء على مدى مساهمة اللحظات الهشة في تكوين هذه العمالقة الطبيعية. تستحضر الشرائح الرفيعة، التي ترمز إلى التوازن غير المستقر، المرونة المختبئة في الضعف، موضحة كيف يمكن لهذه الهياكل أن تدعم ما يصل إلى خمسين مترًا في الارتفاع. تستكشف أعمال ديميتز التوتر بين الديمومة والزوال، وتجسد القوة في الهشاشة. تلعب المنحوتات مع الإدراك البصري، وتحول البناء متعدد الطبقات إلى توازن كيميائي بين الطبيعة والدمار، ويتأثر بالإنسان بقدر ما يتأثر بالزمن. حوار الأعمال مع سعي البشرية المستمر للتقدم التكنولوجي، والذي يتم تمثيله من خلال شخصية السايبورغ والروبوتات، كائنات هجينة تتحدى الحدود بين “الكائن والآلة” كما وصفتها دونا هاراواي في “بيان السايبورغ”.

ويبدو أن المنحوتات، بإضافاتها الملونة، قد تم إنتاجها بواسطة آلات يدوية، ومع ذلك، عند النظر إليها عن كثب، تظهر إتقان يد النحات وتفرد الخشب. تروي الأعمال الموجودة في الغرفتين الرئيستين للمعرض الزمن الماضي والمستقبل، بينما تستضيف غرفة الفيديو تأملات في الوقت الحاضر. توفر المنطقة المجاورة للمعرض بثًا مباشرًا من استوديو الفنان، مما يسمح للزوار بمراقبة عملية ديميتز الإبداعية في الوقت الفعلي.