دنيا سمير غانم تفاجئ جمهورها بشخصيتين في “عايشة الدور”

الصباح الجديد- وكالات:

فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها في الإعلان التشويقي الأول لمسلسلها المنتظر “عايشة الدور”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشرت “دنيا” الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، وحظي بتفاعل كبير من متابعيها الذين أبدوا حماسهم لمتابعة المسلسل بعد مشاهدة البرومو الذي من خلاله يظهر أن دنيا سمير غانم ستقدم شخصيتين مختلفتين في المسلسل، إذ تجسد دور أم مطلقة تسعى لإعالة أطفالها، وفي الوقت ذاته تعود إلى الجامعة لتأخذ مكان فتاة أخرى هذا التداخل بين الشخصيتين يضفي طابعًا كوميديًا مثيرًا على أحداث العمل.

وأرفقت دنيا سمير غانم الإعلان بتعليق عبرت فيه عن حماسها، حيث قالت: الإعلان التشويقي الأول لمسلسل عايشة الدور رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله. وتفاعل الجمهور سريعًا مع البرومو، معبرين عن إعجابهم بالفكرة المبتكرة، وتوقعاتهم بأن يكون المسلسل إضافة مميزة في سباق دراما رمضان.

يشارك دنيا سمير غانم في البطولة كل من: محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، فدوى عابد، وأميرة أديب. المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.