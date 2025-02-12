الاسبوع الثقافي العراقي يختتم أيامه في الدوحة

بغداد – الصباح الجديد:

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي في دولة قطر، بحفل موسيقي أحيته الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد حيث شهدت أيامه إقبالا جماهيريا منقطع النظير، بتوافد الزوار من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالعروض والأنشطة المتنوعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي الثنائي بين العراق ودولة قطر.

وقد أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني عن شكره لدولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم مشيرا الى حرص الوزارة على تقديم الفعاليات التي تعكس تنوع الثقافة والتراث العراقي في جميع المجالات.

وأضاف: أنا كعراقي بالفعل شعرت بفرح وفخر أولا بسبب الحضور الرائع والتمثيل الجميل للثقافة العراقية بدءا من الأعمال الحرفية واليدوية ومرورا بالأكلات الشعبية الجميلة، وطبعا الفن العراقي الموجود في أجواء المكان.

وقد أقمنا فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي بهدف تعزيز التبادل الثقافي مع الشعب، القطري، في تجربة ثرية تجمع بين الفنون والتراث والعديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة.