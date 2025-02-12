“أوروك الأدبي” يحتفي بالكاتب الكبير إبراهيم سبتي

بغداد – الصباح الجديد:

احتفى العدد (123) من ملحق ” أوروك الأدبي” الصادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالكاتب الكبير إبراهيم سبتي الذي خص الملحق بقصة ” صوت في آخر الليل”، ومختارات أخرى من منجزه الإبداعي، وقد كتب عن تجربته الكاتب أحمد الجنديل قائلاً : يمتاز قلم القاص والروائي والناقد إبراهيم سبتي بمهارة عالية في مجال القصة فهولا يعرف الحبكة الرخوة ولا يقترب إلى الترهل المستقبح، يعتمد في بناء قصصه على الوحدة انطلاقاً من المنبع وحتى المصب، أما رواياته فهي تختلف من حيث منظومتها اللغوية والدلالية ، يخلق فضاءً روائياً مدهشاً ويختار أبطاله بدقة عالية، المتواليات السردية تتسابق فيما بينها لتشكل ثيمة الرواية الكبرى لديه، لا تعرف رواياته الخيوط السائبة، والأحداث الثانوية لديه يدفعها في خدمة ما يريد قوله في الرواية ولهذا فقد خرج قلمه القصصي والروائي حاملاً عرش النجاح باقتدار”.

احتوى الملحق عدداً من الدراساتِ والمقالاتِ والنصوصِ والترجماتِ بأقلام نخبةٍ مميّزةٍ من الكتاب والمفكرين والشعراء والمترجمين، وفيهم رموزٌ عراقيةٌ وعربيةٌ كبيرةٌ منهم ثابت الآلوسي، وشوقي كريم حسن، وجبار الكواز، وإياد خضير، وهادي الحسيني، وخالد الحلي، ووليد حسين، وحيدر الكعبي، وحسن عبد الحميد، ورعد الدخيلي، وعبد الحسين بريسم، وسالم بخشي، وداود السلمان وغيرهم.