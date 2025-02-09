بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية .. اختتام فعاليات مهرجان نينوى السينمائي الأول

متابعة – الصباح الجديد:

أختتم مهرجان نينوى السينمائي الدولي في نسخته الأولى بإعلان لجنة التحكيم الأفلام الفائزة وهي على التوالي:

جائزة الفيلم الروائي الطويل وذهبت لفيلم ” آمنة ” إخراج بو سلامة شمخ من تونس، وجائزة أفضل فيلم قصير لفيلم ” فوتوغراف ” للمخرج مهند كلثوم من سوريا، وجائزة أفضل فيلم انيميشن “الحرب والسلام ” للمخرجة أنهار المنسي من العراق، أما جائزة التحكيم الخاصة فجاءت مناصفة بين فيلم ” طيف” للمخرج ميثم هاشم من العراق وفيلم ( كان نفسي) للمخرج أسامة القزّاز من مصر.

سجّل المهرجان بصمة فنية رائعة من كل النواحي الفنية والتقنية والتنظيمية، وعدّه الناقد السينمائي ورئيس لجنة التحكيم الأستاذ مهدي عباس، ” من أكثر المهرجانات نجاحاً. وعلى الرغم من كونه في نسخته الأولى إلا إنه استطاع تثبيت خطوات واثقة على بساط السينما الأحمر، من خلال شفافية التحكيم عبر وضع معايير يعمل بها لأول مرة إذ تم مشاركة 398 فيلم، اختير منها 22 فيلماً للمنافسة ومن ثم ترشحت أربعة أفلام للجائزة النهائية”.

وكانت الموصل قد احتضنت هذا المهرجان برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وافتتحه وزير الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ الدكتور أحمد فكاك البدراني اعتبارا من يوم الاربعاء الخامس من شباط الجاري على مسرح جامعة الموصل واختتم أول أمس الجمعة.

وتضمنت فعاليات المهرجان أيضا معرضاً تشكيلياً عن تأريخ نينوى، وعروضاً للأزياء الآشورية، بالإضافة إلى لوحات فنية من عروض الباليه، وحفلٍ للأوبرا العراقية، وأخيراً العرض الخاص لفيلم “تذكرة قتل” للمخرج ليث عسكر.