السياب في مدينة الضباب .. فعالية ثقافية شاملة بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيله

متابعة – الصباح الجديد:

بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيل الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، نظم “فناء آرت غاليري” في العاصمة البريطانية لندن فعالية ثقافية شاملة يومي السابع والثامن من شهر شباط الجاري، تجمع بين معرض فني تشكيلي وأمسية أدبية مميزة تسلط الضوء على إرث السياب الشعري ودوره الريادي في تطوير حركة الشعر الحر.

معرض السياب الفني، الذي افتتح يوم 7 شباط ويستمر حتى 10 منه في قلب العاصمة البريطانية لندن يضم أعمالًا تشكيلية للدكتور علاء بشير، فيصل لعيبي، سالم مذكور، عائشة السليطي، علاء جمعة، مزاحم الناصري، زيد الفكيكي.

وفي اليوم التالي، اقيمت الأمسية الأدبية التي أدارتها الشاعرة دلال جويد، وتبدأ الأمسية بكلمة ترحيبية من مديرة الغاليري الفنانة عائشة السليطي، يعقبها حديث خاص من غيلان السياب، ابن الشاعر الراحل.

تتخلل الأمسية قراءات شعرية للإعلامية والشاعرة آلاء أبو الشملات التي ستقدم مختارات من قصائد السياب.

كما تشمل الأمسية محاضرتين منفصلتين؛ الأولى يقدمها الشاعر السوري أدونيس، أحد أبرز رموز الحداثة الشعرية العربية، حيث يستعرض ذكرياته مع السياب ودوره في الحداثة الشعرية، أما المحاضرة الثانية فيقدمها الشاعر والناقد عبد الكريم كاصد، الذي يركز على لغة السياب الشعرية وعلاقته بالبصرة وتأثيرها على أعماله.

وتُعد هذه الفعالية احتفاءً ثقافيًا استثنائيًا يجمع بين الأدب والفن في إطار تكريمي لإرث السياب الشعري.