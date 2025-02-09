في افتتاح الأسبوع الثقافي العراقي في قطر.. الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي تبهر الجمهور

بغداد – الصباح الجديد:

شاركت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد في فعاليات الاسبوع الثقافي العراقي في قطر، الذي افتتحه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني برفقة الشَّيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثّقافة القطري، بمقر درب الساعي، وحضر الافتتاحَ عددٌ من السفراء والمسؤولين وجمع غفير من الجمهور.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حفل الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد على المسرح الرئيسي بدرب الساعي، حيث قدمت معزوفات ومقطوعات غنائية وكانت في مقدمتها اغنية “شوميلة” وهي تحية للشعب القطري، و”حلم اخضر” و”اديرالعين”، وبالإضافة لمقطوعات “الجالغي والمربع البغدادي” ، وعرض فرقة باشطابيا التراثية وفرقة الجوبي العراقية، فيما شهد اليوم الثاني لوحات فلكلورية تراثية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وعروض تراثية للدار العراقية للأزياء وأعمال للمصممة آلاء السعدون، وحفل لفرقة الخشابة البصرية.

يذكر إنَّ الأسبوع الثقافي العراقي يأتي في إطارِ شراكة وتعاون عراقي قطري ضمن بَرنامج الفعاليات الثقافية التي تدرجُها الوزارةُ ضمن منجزها السنوي مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف تعزيز العَلاقات الثقافية والدبلوماسية الثقافية، والتعريف بثقافات الدول الأخرى ونشر الموروث الثقافي العراقي.