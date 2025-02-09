“مجلة سومر السينمائي”..عدد جديد..هوليود تحترق

بغداد – الصباح الجديد:

مع بداية العام الجديد أطلقت مجلة سومر السينمائي عددها التاسع عشر لشهر كانون الثاني وهو حافل بالدراسات والمقالات والموضوعات السينمائية الجديدة التي تلقي الضوء على الحركة السينمائية العالمية.

ويتصدر مواد العدد حديث الشهر لرئيس التحرير الفنان المخرج السينمائي نزار شهيد الفدعم ” المنع لا يجدي نفعا وبعض من هموم السينما العراقية”، كذلك كتبت انتصار دردير عن فيلم ” اناشيد آدم” لعدي رشيد، صدمات الزمن في رحلة طفل لا يكبر.

وفي باب الدراسات والمقالات كتب الدكتور تحسين الشيخلي عن ” الذكاء الاصطناعي والسينما”، و” عودة افلام الاسود والابيض من جديد” للدكتور صفاء زهير، و” قيام وانهيار امبراطورية السينما الامريكية” للدكتور هاني حجاج، و” السينما والشعر” لرضا الاعرجي، و”هتشكوك فنان الاثارة والتشويق” لعلي العقباني، والموجة الفرنسية الجديدة وموقع فيلم ” العام الماضي في مارينباد ” فيها، أما الدكتور صالح الصحن فتناول موضوع ” نجيب محفوظ، أثر الأدب في السينما.

وفي باب شاشة الناقد كتب عماد الخزاعي عن الفيلم الايطالي ” فيرميليو” – قدرة الانسان في مواجهة تداعيات الحرب الكبرى، و” العودة” البداية المميزة لاندريه زفياغنسيف بقلم هادي ياسين، ولا قديس على الارض والتسامح ضروري لميسون ابو الحب، و” هوليود تحترق” اعداد سومر السينمائي.

بالإضافة لأبواب أخرى مثل: مهرجانات سينمائية ورسالة القاهرة السينمائية ومكتبة سومر السينمائي، بالإضافة لموضوعات سينمائية قيمة أخرى.