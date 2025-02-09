مفاجأة غير متوقعة لنادين نسيب نجيم في عيد ميلادها

الصباح الجديد – وكالات:

في أجواء شخصية “زهرة” بمسلسلها “صالون زهرة”، احتفلت النجمة نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها في سهرة شبابية لطيفة جمعتها بصديقاتها.

واختارت نادين فستاناً مكشوفاً عند الصدر وبتصميم مجسّم بنقشة الفهد الجذابة، وتزيّنت بمجموعة من المجوهرات اللافتة، ووثقت احتفالها مع صديقاتها بمقاطع مصوّرة عفوية نشرتها عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام”، وظهرت فيها بغاية الحماسة، بينما بدت في غاية الدهشة والسعادة بعد رؤية شكل قالب الحلوى الذي تم اختياره لهذه المناسبة، وعبّرت عن سعادتها بالشكل والفكرة.

ونشرت نادين فيديو أظهر تفاصيل قالب الحلوى الذي تم اختياره ليكون من روحية مسلسل “صالون زهرة”، وجاء مزيناً بمجسّمات لصالون تجميل وشابة مع نرجيلة وعبارة “صالون زهرة ممنوع دخول الرجال”، وسط تفاعل كبير من صديقاتها ومن بينهن مشهورة الـ”تيك توك” يومي.

ومن بعدها، أكملت نادين احتفالاتها بيوم ميلادها بصور جذابة بإطلالة جريئة عبارة عن فستان أسود قصير من دون أكمام وبشق عالٍ عند الفخذ، وبقصّة هندسية لافتة عند الصدر، مع قفازات ناعمة من الجلد، وتزيّنت بمجوهرات ماسية ضخمة أضافت المزيد من الفخامة الى إطلالتها التي اختارتها لاستكمال احتفالاتها بعيد ميلادها.

ومن الناحية الجمالية، تركت نادين نسيب نجيم شعرها الأسود ينسدل على كتفيها بحركة “ويفي” ناعمة، وأضافت نظّارات شمسية لطيفة وطبّقت مكياجاً من مجموعتها الخاصة بألوان ترابية بارزة وبرّاقة مع أحمر شفاه وردي نيود.