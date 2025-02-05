جبران طرزي – سيرة إبداع فني مشرقي.. لـ خضير الزيدي

متابعة – الصباح الجديد:

صدر كتاب “جبران طرزي – سيرة إبداع فني مشرقي” للشاعر والناقد الفني العراقي خضير الزيدي عن دار الأديب في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية تناول فيه مباحث متعددة عن منجز الفنان اللبناني “جبران طرزي”Gebran Tarazi والذي عرف بطابعه التجريدي الهندسي بالإضافة الى تناول ما أنجزه من كتب فنية وخاصة ما تعلق بكتابه “التنويعات الهندسية” الصادر سنة 2007 عربي / فرنسي والذي صدر بكتاب قيم يشرح فيه طريقة تعامله مع الفن ورؤيته الفلسفية بعنوان “الحاجة إلى الشرق”. احتوى الكتاب على عدة مباحث فكرية ونقدية تتطرق للمنجز الفني الذي عرف به الفنان عبر مسيرته التاريخية والجدير بالذكر أن كثرا من نقاد الفن في المغرب العربي ومصر ولبنان والعراق تطرقوا لاسمه لما يمثله من مكانة عريقة في تاريخ الحرف التقليدية التي عرفت بها أسرته منذ مئات السنين، إضافة لتطوير مشروعه الجمالي عبر لوحات التجريد الهندسي.. ضم الكتاب أعمالا ملونة كانت عبر سنوات انتاجها تمثل خطابا مغايرا يجمع بين الأصالة والحداثة. وقد سبق وأن خصص الدكتور الفنان “عاصم عبد الأمير الأعسم” دراسة أكاديمية بحثية في علم الجمال حول الفنان اللبناني جبران طرزي وانجازاته الفنية. فضلا عن اهتمام الصحافة النقدية المغربية والجزائرية والتونسية بتجربة “جبران طرزي” الفنية. ويأتي هذا الكتاب استكمالا لمشروع نقدي يتبناه الناقد خضير الزيدي حول تلك التجربة التي تعد امتدادا لفن مشرقي يهتم بالهوية العربية ويبين مدى أهميتها بالمقارنة مع الفنون الغربية.