روبي تحتفل بـ”عيد الحب” في جدة

الصباح الجديد – وكالات:

تستعد الفنانة المصرية روبي للقاء جمهورها السعودي يوم الجمعة 14 شباط المقبل، إذ سيُضيء مسرح مدينة جدة ضمن فعاليات “فورمولا إي”.

في هذا الحدث الضخم الذي يصادف يوم “عيد الحب”، ستقدم روبي إحدى أبرز حفلاتها الغنائية على هامش منافسات بطولة العالم لـ”فورمولا إي” في موسمها الحادي عشر، التي تحتضنها جدة للمرة الأولى في التاريخ، ما يجعل الحفل حدثًا مميزًا ومترقبًا من جمهورها في المملكة.

وسيكون الجمهور السعودي على موعد مع العديد من أغاني روبي الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أغانيها الجديدة التي من المتوقع أن تلقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات “فورمولا إي” التي تشهد منافسات مثيرة في جولتين من السباقات الدولية، وهو ما يضيف بعدًا رياضيًا وترفيهيًا للحدث.

وبعيدًا عن الحفلات، تعكف روبي حاليًا على تصوير دورها في مسلسل “ناقص ضلع”، الذي من المتوقع أن يُعرض في موسم رمضان 2025 مع تغييرات في اسم العمل، ولا يزال الجمهور بانتظار مفاجآت جديدة في هذا المشروع الدرامي الذي يشارك فيه كوكبة من النجوم مثل نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، ليعدهم بمسلسل يحمل الكثير من الدراما والتشويق.