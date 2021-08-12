انخفاض خطير بمناسيب المياه في محافظة اربيل

دفع بالمواطنين الى التظاهر وقطع شوارع رئيسة في المحافظة

السليمانية ـ عباس اركوازي:

تظاهر المئات من سكان مناطق مختلفة بمحافظة اربيل وقاموا بقطع شارع رئيسة بالمدينة، احتجاجا على انقطاع مياه الاسالة عن احيائهم منذ اشهر.

وقال المواطنون الذي تجمعوا في احياء بادوان والاسكان والموظفين، وقاموا بقطع شارع 100 متر الرئيس داخل المدينة والطرق المؤدية الى تلك الاحياء، بان حكومة الاقليم غير مهتمة بالمأساة التي يواجهها المواطنون في مدينة اربيل، وهي لم تقم بمعالجة ازمة المياه التي تواجهها المدينة.

واضافت احدى المواطنات، التي خرجت برفقة اولادها الى الشارع العام في حي بادوان، ان الابار المنزلية ايضا جفت، “لقد انهكنا انقطاع المياه ولم يعد بقدرتنا التحمل اكثر من ذلك في ظل عدم وجود اية حلول لدى الحكومة والمنظمات والجهات المعنية، التي قالت بانها لا تتعامل مع الازمة التي استفحلت منذ اشهر بمستوى من المسؤولية”.

وقال مواطن اخر، ” نحن نتساءل اين الحكومة والجهات المعنية هل يكون الحكم على هذا الشكل، واكد بان سعر صهريج المياه الصغير بلغ 150 الف دينار وهو ما يتعذر على محدودي الدخل تأمينه للحصول على صهريج من المياه يكفيهم لمدة يومين او اكثر”.

بينما قالت سيدة طاعنة في السن: “كيف لي ان ادفع هذا المبلغ للحصول على تنكر للمياه وانا ليس لدي اي مورد مالي ومن يأخذ بحقنا من هذه الحكومة التي فشلت في تامين المياه والكهرباء والخدمات الضرورية.

وتعاني معظم مناطق محافظة أربيل، أزمة انقطاع المياه منذ أكثر من شهر، جراء تعطل تشغيل محطتين لتصفية المياه، ما دفع بسكان العديد من المناطق التي ترك مساكنهم والتوجه الى الاحياء التي تتوفر فيها المياه.