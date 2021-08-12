تقرير دولي يؤشر ارتفاعاً في انتاج العراق النفطي لشهر تموز

انخفاض اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” المعنية بالطاقة، امس الاربعاء، ارتفاع إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، إلى 0.6٪ على أساس شهري في تموز، وفيما أعلنت شركة دانه غاز عن تحولها الى الربحية في الربع الثاني المنتهي في 30 حزيران، انخفض امس الأربعاء سعر خام البصرة بنوعيه الخفيف والثقيل، اذ قالت “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” في تقرير، إن “العراق ثاني أكبر منتج في أوبك انتج 3.886 مليون برميل في اليوم في المتوسط في شهر تموز، مقارنة مع 3.862 مليون برميل في اليوم في حزيران، وبنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.6%”.

وارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.016 مليون برميل في اليوم في تموز من 3.954 مليون برميل في اليوم في حزيران مع استمرار اوبك+ في رفع سقف الإنتاج.

وأضافت أن “إجمالي الصادرات العراقية لشهر تموز ارتفع بنسبة 0.7٪ إلى 3.344 مليون برميل في اليوم، فيما انخفضت التدفقات الكوردية بنسبة 0.4٪ إلى 425.800 برميل في اليوم” .

وأشارت إلى أن “الاستخدام المحلي الذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي ، انخفض بنسبة 17.5٪ إلى 501 ألف برميل في اليوم”.

والعراق أحد الدول الخمس التي تفاوضت على خط أساس أعلى لحصته، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى نيسان 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من ايار 2022.

وانخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، امس الاربعاء، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 71.53 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ 0.06%، وانخفض أيضاً خام البصرة الثقيل إلى 65.42 دولاراً للبرميل بمقدار 1.92 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.87%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 70.71 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.49 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 69.19 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.48 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.79 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.53 دولاراً.

وفي سياق متصل، تمكنت شركة “دانة غاز”، من التحول إلى الربحية في الربع الثاني المنتهي في 30 حزيران لتسجل 113 مليون دولار (416 مليون درهم)، بالمقارنة مع خسائر بـ 131 مليون درهم (نحو 36 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة في تقرير لها ان الربحية جاءت بعد نمو الإيرادات بنحو 43% اضافة الى تحقيق عكس لمخصصات انخفاض القيمة مقدارها 286 مليون درهم.

وسجلت “دانة غاز”، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في النصف الأول 2021 أرباحا صافية (العائدة إلى مساهمي الشركة) بقيمة 137 مليون دولار (504 مليون درهم) مقارنةً بخسارة بلغت 19 مليون دولار (69 مليون درهم) للفترة نفسها من عام 2020، وبربحية سهم بلغت 7 فلوس.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” ان الشركة سجلت نتائج ممتازة خلال النصف الأول من عام 2021 نتيجة أدائها التشغيلي والمالي القوي وتحسن أسعار النفط. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% في الأشهر الستة الأولى، كما تحسنت تحصيلاتنا النقدية في مصر وإقليم كردستان العراق بشكل كبير، مما ساهم في تحسين سيولتنا النقدية وملاءتنا المالية عموماً.

وتابع “نحن سعداء جداً بالتقدم الذي أحرزناه في إقليم كردستان العراق ونمضي بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التوسعة وفق الجدول الزمني المقرر “.

واشارت الشركة الى انه بلغ متوسط إنتاج “دانة غاز” 64 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بـ 63,250 برميل للفترة نفسها من عام 2020، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسّن إنتاج الشركة في إقليم كوردستان العراق بما يعوّض تراجع إنتاجها في مصر. فبينما ارتفع الإنتاج في إقليم كوردستان العراق بنسبة 8% ليصل إلى 34,300 برميل نفط مكافئ يومياً، انخفض إنتاج الشركة في مصر بنسبة 6% ليصل إلى 29,150 برميل نتيجة للانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول.