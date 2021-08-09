معتقلو بادينان يواجهون ممارسات تتنافى مع حقوق الانسان

اكد محاموهم تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية

السليمانية – عباس اركوازي:

كشف فريق المحامين عن معتقلي الراي في بادينان عن تعرضهم للتعذيب وممارسة ضغوطات نفسية عليهم، لارغامهم من قبل ادارة سجن الاسايش العام في اربيل على الادلاء باعترافات تثبت ادانتهم بالتهم الموجهة اليهم.

واعلن فريق المحامين عن عشرات الصحفيين والنشطاء في بادينان، المحكومين من قبل السلطات بتهم التأمر على الاقليم والعمالة لدول اجنبية، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان اوضاع المعتقلين سيئة جداً وهم يتعرضون للتعذيب والاهانة وتتخذ بحقهم اجراءات تتنافي مع مبادئ حقوق الانسان.

ودعا فريق المحامين في البيان الذي وجهوه الى رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء ولجنة حقوق الانسان والكتل في برلمان لاقليم الى التجاوب مع مطالبهم المتكررة وتحذيراتهم من الاوضاع السيئة التي يعاني منها الصحفيون والمعتقلون، في سجن الاسايش العامة في اربيل.

واضاف البيان،”ندعوكم الى التجاوب مع ندائنا لتدارك الاوضاع السيئة للمعتقلين نظرا لتدهور اوضاعهم الصحية والتعامل السيئ جداً من قبل العاملين والمسؤولين عن سجن الاسايش العامة في اربيل مع معتقلي بادينان، وهو ما اعتبروه يتنافى مع القيم الانسانية وحقوق المسجونين.

واكد فريق المحامن، انه لاتوجد اية مبررات او حجج لدى السلطات للاستمرار في سجنهم او التحفظ عليهم في سجن الاسايش، وعلى السلطات تسليمهم لسجنهم في مكان اخر تحت اشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بدوره اكد عضو برلمان كردستان علي حمه صالح، ان التهم الموجهة الى المعتقلين بعيدة عن الصواب ولايوجد اي دليل على تورطهم في قضايا امنية او تجسس او تخريب كما تدعي السلطات.