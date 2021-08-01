حلقات نقاشية في البروتينات ومعادلة الحمل الحراري والخرائط البيئية والبكتيريا المحللة

في عدد من كليات جامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تواصل كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية اقامة العديد من الأنشطة التخصصية .

مكتبنا في البصرة تابع عددا من هذه الأنشطة بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام الجامعة والكليات والمراكز العلمية .

تأثير استخدام نسب مختلفة من المركز البروتيني

فقد نوقشت في كلية الزراعة بجامعة البصرة دراسة تأثير استخدام نسب مختلفة من المركز البروتيني المصنع محليا من مخلفات الذبائح في بعض صفات ذبائح فروج اللحم وبيض المائدة..

وتهدف دراسة الطالبة زمن خضر إلى إمكانية استخدام بدائل محلية من المركز البروتيني المصنع من مخلفات الذبائح في علائق الدجاج البياض وفروج اللحم.

وبينت الدراسة إن المركز البروتيني المصنع كان بديلا كفوءا للمركز البروتيني المستورد في علائق كل من فروج اللحم والدجاج البياض وعدم تأثر معدل انتاج البيض والصفات الحسية للحم..

نخيل التمر صنف الساير

ونوقشت دراسة أيضا في كلية الزراعة تأثير رش البورون واوكسيد الكالسيوم النانوي وتداخلاتهما في الصفات الإنتاجية والفسلجية والنوعية لثمار نخيل التمر صنف الساير.

وتهدف دراسة الطالبة زهراء يحيى كاظم صبيح إلى معرفة تأثير رش البورون واوكسيد الكالسيوم النانوي بصورة مفردة او متداخلة في الصفات الإنتاجية والفسلجية والنوعية لثمار نخيل التمر صنف الساير وتحديد التركيز الامثل من كلا العنصرين لزيادة نسبة العقد والحاصل.

وتوصلت الرسالة إلى إن رش أشجار نخيل التمر صنف الساير بالبورون بتركيز (300 ملغم/ لتر) واوكسيد الكالسيوم النانوي بتركيز 30% كان دوره إيجابيا في تحسين معظم الصفات الفيزيائية والكيميائية والفسلجية والإنتاجية لأشجار النخيل.

اختيار تدريسية

واختيرت التدريسية في كلية التربية للبنات بجامعة البصرة الدكتورة الآء عبد الامام الرياحي رئيساً لتحرير مجلة ابحاث في العلوم التربوية والانسانية والاداب واللغات الدولية التي تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح)- الاردن.

ويذكر إن مجلة ابحاث من المجلات العربية المصنفة ضمن قاعدة بيانات (EBSCO)،

وقاعدة بيانات (ASK ZAD)

في الولايات المتحدة الامريكية، وقاعدة بيانات دار المنظومة.

ويأتي هذا الاختيار بالنظر للجهود العلمية المتميزة للرياحي في مجال التخصص فضلاً عن نشاطاتها العلمية المتواصلة.

إيجاد تقريب مناسب لمعادلة الحمل الحراري

وناقشت دراسة في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة طريقة بتروف – كالركن للعناصر المحددة لحل مسائل الحمل-الانتشار-التفاعل(ردالفعل).

وتضمنت الدراسة التي قدمها الباحث ضياء عبد علي كشيش وصف وتحليل طريقة بتروف – كالركن للعناصر المحددة لمسائل الحمل والانتشار والتفاعل(ردالفعل ) الحراري الخطي حيث اثبتت الرسالة خاصيتين للشكل الخطي (aPG(U,v الاستمرارية و الاهليجية وأثبات الاستقرارية و الخطأ طريقة بتروف كالركن شبه متقطعة والمتقطعة تماما في الحالة شبه المتقطعة تطبيق التقطيع لمتغيرات المكان بينما متغير الزمن يبقى مستمرا.

واستنتجت الرسالة ان طريقة بتروف-كالركن هي تعديل على طريقة كالركن القياسية من أجل القضاء على التذبذبات وعدم الدقة في النتائج عند استخدام طريقة كالركن القياسية لإيجاد تقريب مناسب لمعادلة الحمل الحراري حيث تعتمد طريقة بتروف- كالركن على معلمة الاستقرار للحصول على حلول مستقرة خالية من التذبذب.

تنظيم وعمل الخرائط التوضيحية للدراسات البيئية

ونظمت كلية العلوم في جامعة البصرة ورشة عمل بعنوان تنظيم وعمل الخرائط التوضيحية للدراسات البيئية باستخدام موقع كوكل ايرث .

وهدفت الورشة إلى تعريف أنواع الخرائط وأهميتها في البحوث العلمية .

وتضمنت الورشة التي حاضر فيها عادل فاضل عباس التدريسي في قسم البيئة أهمية مواقع الخرائط الموجودة على الشبكة العنكبوتية وخصوصاً موقع “Google earth” وكيفية الاستفادة منها في عمل الخرائط الخاصة بالبحوث البيئية.

وأوصت الورشة على تحفيز الباحثين وخاصة في الدراسات البيئية على استخدام هذه المواقع في تصميم الخرائط التوضيحية للبحوث والدراسات.

وناقشت دراسة في كلية التربية للبنات بجامعة البصرة الجانب العمراني والحضاري لمدينة بغداد في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ/ ١٢٠٠م.

وتهدف دراسة الباحث حبيب على الجزائري إلى التعرف على مدينة بغداد من خلال ما سجله أبن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود استقرار سياسي واجتماعي وفكري في المدة المحددة للدراسة، وبيّنت لنا معالم المدينة ومضمونها الحضاري والعمراني ضمن رؤية علمية تأريخية محددة.

التعرف على طرق عزل وتشخيص البكتيريا المحللة

وناقشت دراسة في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة عزل وتشخيص البكتيريا المحلله للسليلوز من كرش المجترات بالطرق التقليديه.

وتضمنت الدراسة التي قدمها الباحث اسعد عوده درويش عزل وتشخيص البكتيريا المحللة للسليلوز الموجودة في كرش المجترات باستعمال الاختبارات الكيموحيوية والمظهرية مبيناً تشخيصها بالطرق الجزيئية عن طريق الجين التشخيصي بتفاعل البلمرة المتسلسل.

وتهدف الدراسة الى التعرف على طرق عزل وتشخيص البكتيريا المحللة السليلوز الموجودة في كرش المجترات بالطرائق التقليدية وتحديد تتابعات ومقارنتها مع بنك الجينات لغرض تشخيص العينات .