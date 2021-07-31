إسماعيل زاير .. شمعة الإعلام العراقي التي لن تنطفي

نعمت عباس*

الراحل الإعلامي العراقي إسماعيل زاير المخلص لوطنه الوفي لمهنته، عمل بتفاني وكان حريصا على رعاية الإعلاميين الشباب ودعمهم ورسم مستقبلهم ومتابعة كل ما يحتاجونه ويعمل على تجاوز كل ما يعرقل مسيرة عملهم.

كان نزيها يعطي كل ذي حق حقه، ينصف الجميع، كان دؤوبا ومتابعا لكل شاردة وواردة، ويشرفني كنت وما زلت اكتب ولي مساهمات في جريدة (الصباح الجديد)، واسعدت كثيرا عندما منحني الراحل إسماعيل زاير كتاب شكر وتقدير على مساهماتي في جريدة (الصباح الجديد) وشجعني على المواصلة والاستمرار خدمة للمجتمع الرياصي.

ندعو الله ان يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان إلى جنة الخلد بإذن الله، ستبقى في قلوبنا شمعة مضيئة وعنوانا للمحبة والتفاني والاخلاص وسنبقى على نهجك سائرون وسيبقى الشباب الذين منحتهم الثقة في جريدة الصباح الجديد خلفاء لك وسيترجمون كل المفاهيم التي تعلموها منك للمجتمع وسيجسدونها في عملهم اليومي، رحمه الله على روحك الطاهرة.

مدرب عراقي محترف