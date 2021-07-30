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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ببالغ الأسى والحزن ننعى علماً من أعلام الصحافة العراقية

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بسم الله الرحمن الرحيم
” كل نفس ذائقة الموت “
ببالغ الأسى والحزن ننعى علماً من أعلام الصحافة العراقية ، ورجلاً من رجال العراق الوطنيين الأوفياء لوطنهم وشعبهم .
ننعى صديقنا الاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة ( الصباح الجديد) الذي عزَّ علينا فراقه ونستمطر شأبيب الرحمة والرضوان ، ونعزي به أسرته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه جميعا ولا حول ولا قوة الاّ بالله .
حسين السيد محمد هادي الصدر
الكاظمية المقدسة
18/ 12 /1442 هـ
29 /7 /2021 م

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