اليوم.. الجوية يواجه الحدود في ختام الموسم الكروي الممتاز

الجمعة.. الصناعات يلاقي سامراء في المحلق المؤهل إلى الأضواء

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم في الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء في ملعب الشعب الدولي اخر مباريات دوري الكرة الممتاز بين فريقي الجوية الذي توج بطلا برصيد 80 نقطة، وفريق الحدود صاحب المركز التاسع عشر ما قبل الاخير بنقاطه الـ 34 .. وكان الجوية حصد لقب كأس العراق ايضا بالفوز على غريمه الزوراء بفارق ضربات الجزاء الترجيحية,, ويتطلع الصثور بقيادة مدربه أيوب أوديشو إلى جعل ختام موسمه مسكا بتحقيق الفوز ورفع رصيده من النقاط، قبل لقاء فريق الزوراء ايضا في مباراة كأس السوبر.

هذا وشهدت مباراة أربيل والزوراء، في ختام بطولة الدوري الممتاز، التي أقيمت في استاد فرانسو حريري، إثارة استمرت حتى الثانية الأخيرة من المباراة لتحسم لمصلحة الزوراء (3-1).. الزوراء، دخل المباراة وينافسه على الوصافة فريقا النجف والشرطة، اللذان يخوضان مباراتهما بذات التوقيت.مدرب الزوراء راضي شنيشل، دفع بالفريق في بداية المباراة، وأثمرت عن هدف جميل لقائد الفريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة (11)، وحاول الزوراء تعزيز النتيجة، لكن الشوط الأول انتهى بهدف من دون رد.

الإثارة تجلت بعد تسجيل أربيل هدف التعديل عبر اللاعب نياز محمد في الدقيقة (63)، ليمر الزوراء بحالة من الضغط النفسي مع مرور الدقائق وضغط بقوة وأهدر عددًا من الفرص السهلة أمام المرمى.

لكن النحس تبخر في الدقيقة الأخيرة من المباراة حينما حصل على ركلة حرة مباشرة نجح بتنفيذها حسين علي وسط فرحة هيستيرية لدكة البدلاء، حاول أربيل في الدقائق البدل من الضائع، لكنه دفع ثمن مجازفته بالانفتاح بشكل كبير ليتلقى هدفًا ثالثًا (94) عبر القائد علاء عبد الزهرة.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة (75) في الوصافة، في حين تجمد رصيد أربيل عند النقطة (44) في المركز الـ12.

من جانبه، ضمن الطلبة، بقاءه في الدوري الممتاز، بعد فوزه على الكهرباء (1-0)، على ملعب التاجي، في الجولة الأخيرة من البطولة.. الطلبة، عانى في الشوط الأول، ولم يقدم المستوى المطلوب بل إن الكهرباء كان الطرف الأفضل، ولم يشهد الشوط الأول خطورة تذكر لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة (48) تمكن اللاعب علي كريم من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد أن استغل كرة عرضية روضها بصدره وسددها داخل المرمى.. وحافظ الطلبة على هذا الهدف حتى النهاية ليكسب 3 نقاط عززت رصيده إلى النقطة 39 في المركز الـ17، في حين تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 41 في المركز الـ14.إلى ذلك، تمكن فريق النجف من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام القاسم بهدف دون رد، على استاد النجف الدولي.. تمكن مهاجم النجف أحمد لفتة من استغلال كرة عرضية وجهها برأسه محرزا هدف التقدم في الدقيقة 64.لكن الزوراء حقق الفوز في ملعب أربيل، ليبقى النجف في المركز الثالث برصيد 74 نقطة فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 41 في المركز الخامس عشر.

وفي ملعب السماوة، شهدت مباراة الديوانية والسماوة تسجيل 5 أهداف 3 منها للديوانية و2 للسماوة.. الديوانية كان مهددا قبل خوض المباراة لأن خسارته وفوز الطلبة والصناعات تدفعه لخوض ملحق الهبوط، فدخل المباراة مندفعا.وسجل الديوانية هدف التقدم عبر القائد مصطفى ناظم في الدقيقة 20، لكن السماوة كان خصما عنيدا وأدرك التعادل في نهاية الشوط الأول عبر اللاعب حيدر حليم.

وفي الشوط الثاني، حرج السماوة ضيفه الديوانية بهدف ثاني سجله محسن ستار في الدقيقة 50، ما دفع الديوانية للضغط بقوة ليعدل النتيجة في الدقيقة 63 عبر مدافعه صفاء جبار.وبعد دقيقتين فقط، سجل نهاد محسن الهدف الثالث للديوانية ليؤمن النتيجة حتى نهاية المباراة، التي انتهت 3-2.ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة 41 في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد السماوة عند النقطة 26 في المركز الأخير.

من جانبها، حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، موعد ومكان اقامة المباراة الفاصلة بين الصناعات الكهربائية وسامراء لحسم أي من الفريقين سيكون ضمن فرق دوري الكبار ومن يهبط لدوري المظاليم.

وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي انه بعد ان تأكد ترتيب فريق الصناعات الكهربائية في المركز الثامن عشر بتعادله امام الشرطة 1-1 في آخر جولة للدوري الممتاز، سيكون على موعد مع فريق سامراء الحاصل على المركز الثالث في منافسات دوري الدرجة الاولى.وبين ان اللقاء سيكون يوم الجمعة المقبل على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، مشيرا الى ان الفائز سيكون ضمن فرق الدوري الممتاز في حين سيهبط الخاسر الى مصاف دوري الدرجة الاولى.وكان فريقا السماوة والحدود قد هبطا رسميا للدرجة الاولى، في حين صعد فريقا الصناعة ونوروز لدوري الدرجة الممتاز.