السليمانية تبدأ حملة للإصلاح والتصديللتهريب والتجاوز على الممتلكات

بتوجيهات من نائب رئيس حكومة الاقليم

السليمانية – عباس اركوازي:

هدد الاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم المتورطين بقضايا فساد ومحسوبية والتجاوز على الاملاك العامة القضاء، في اي منصب او درجة حزبية كان، وذلك في اطار التغييرات التي اجراها بافل وقباد طالباني نجلا الرئيس الراحل جلال طالباني، في المؤسسات الامنية للحزب والادارية في المحافظة.

ونشرت صحيفة كردستاني نوي الصحيفة الرسمية للاتحاد الوطني بيانا شديد اللهجة لجهاز الحماية والمعلومات التابع للاتحاد الوطني في حكومة الاقليم، ان مرحلة الاصلاح والتصدي للتهريب والتجاوز على الاملاك العامة وممتلكات المواطنين قد انتهت وان المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة ومعاقبة وتقديم كل من تورط بقضايا فساد الى القضاء، في اشارة الى فترة سطوة الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي، الذي تنازل عن سلطاته الحزبية الى نجل الطالباني بافل، لحين عقد اجتماع للمجلس القيادي لتعديل النظام الداخلي وتغيير هيكلية القيادة. واشارت الصحيفة الى ان جهاز مكافحة الارهاب الذي كان يدار من قبل شقيق الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بولات شيخ جنكي قام وبنحو غير قانوني بتوزع وبيع الاف من قطع الاراضي على اشخاص غير مستحقين لكسب ولائهم، اضافة الى كسب مبالغ مالية من عمليات تهريب واستحصال اموال من تجار ومستثمرين بنحو غير شرعي. وفي السياق ذاته شرعت الاجهزة الامنية بمحافظة السليمانية امس الاحد، بتطبيق قرار نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني الخاص بتغريم السيارات غير المسجلة والاسلحة غير المرخصة، بعد ثبوت ادخال نحو 19 الف سيارة دون الموديل المسموح الى الاقليم.