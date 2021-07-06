السلوفيني كاتانيتش ينهي عقده مع العراق ويشكوه لدى «فيفا»

الجولة 35 لممتاز الكرة تختتم اليوم باقامة مباراتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، عن فسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من ستة أشهر.. وقال كاتانيتش، في مقطع فيديو مصور، «لم استلم رواتبي منذ 5 او 6 اشهر.. كان بأمكاني انهاء العقد بعد شهر واحد لعدم استلام رواتبي».

وأضاف كاتانيتش، أن «بقائي مع المنتخب كان من اجل اللاعبين وانهاء المرحلة الثانية من التصفيات»، موضحاً أن «كوركيس (المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي)، اتصل بي بالفعل واخبرته بأنني قدمت شكوى لدى الفيفا وانهيت عقدي مع العراق».وأضاف كاتانيتش، «لا يحق لي تقديم اي منهاج للاتحاد العراقي بسبب انهاء العقد وعدم وجود عقد مستقبلي».وقدم كاتانيتش، شكره إلى «الجماهير العراقية التي وقفت معنا لثلاث سنوات ماضية».

وفي سياق اخر، تختتم اليوم الثلاثاء 6 تموز الجاري مباريات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراتين، اربيل يضيف الكهرباء في ملعب فرانسوا حريري في الساعة السابعة مساء، ويلتقي في ملعب الشعب الدولي فريقا الشرطة والحدود في الساعة التاسعة والنصف مساء.

إلى ذلك، حقق فريق الطلبة فوزا كبيرا على ضيفه الميناء 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس، في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 35 من الدوري الممتاز.. المباراة شهدت تألق مهاجم الطلبة الشاب وكاع رمضان الذي وجد الطريق ممهدة لشباك الميناء منذ بداية المباراة حيث افتتح النتيجة بهدف مبكر في الدقيقة 9.

وواصل وكاع ضغطه على مدافعي الميناء وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للطلبة في الدقيقة 27.. وفي الدقيقة 31 أجهز وكاع رمضان على المباراة في شوطها الأول بعد أن سجل هدفا ثالثا.. وفي الشوط الثاني واصل الطلبة صحوته من أجل تأمين البقاء في الدوري الممتاز وتمكن من تسجيل هدف رابع بأقدام اللاعب محمد جفال في الدقيقة 52.

وأتت انتفاضة الميناء متأخرة، فقلص اللاعب عبد المجيد بو بكر المحترف النيجري النتيجة وسجل الهدف الأول لفريقه، ثم حصل الميناء على ركلة جزاء سجل منها سيف جاسم الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الطلبة 4-2.ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة 34 في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد الميناء عند النقطة 45 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، خطف فريق القاسم تعادلا قاتلا (1-1) من مضيفه الديوانية، في ملعب الديوانية، الديوانية حقق بداية مميزة وسجل هدفا سريعا عبر لاعبه المحترف الكونغولي ليما مابيدي في الدقيقة الخامسة، وحافظ على تقدمه إلى نهاية الشوط الأول.وحاول الديوانية غلق المنافذ في الشوط الثاني على فريق القاسم، لكن المحترف السنغالي ديمي داوده كان له رأي آخر وخطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.ورفع القاسم رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين ارتفع رصيد الديوانية إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وضيف ملعب النجف الدولي مباراة ضمن منافسات الجولة ذاتها بين فريقي نادي نفط الوسط وضيفه فريق نادي زاخو، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.وسجل فريق نادي نفط الوسط الهدف الاول عن طريق المحترف فلورنت ديدر في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول، وفي الدقيقة 34 سجل لاعب فريق زاخو المحترف لوكاس سانتوس هدف التعديل بالدقيقة 34 من زمن اللقاء.وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 61 بالمركز الخامس، ورفع زاخو رصيده للنقطة 43 بالمركز التاسع.