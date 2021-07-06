أنشطة وفعاليات تخصصية ومنهجية للأرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والمجتمعية

عميد كلية التمريض بجامعة البصرة يتحدث للصباح الجديد:

البصرة ـ سعدي السند:

قال عميد كلية التمريض في جامعة البصرة الدكتور عبد الامير عبد الله الموسوي : لكليتنا فعاليات متعددة ومتميزة وأكثرها في اطار التعليم الجامعي والتخصصات المنهجية اضافة الى مساهمات الكلية في خدمة المجتمع … فقد شاركت كليتنا قبل أيام وبرعاية الدكتور سعد شاهين حمادي رئيس جامعة البصرة في مؤتمر أقامه مركز التطوير والتعليم المستمر في الجامعة وهو المؤتمر الدولي الافتراضي الاول وتحت عنوان : التطوير والتعليم قوة للفرد والمجتمع في عصر التحول الرقمي.

وشاركت كليتنا التمريض بحضور عميدها والمدرس الدكتور هشام حسين عبد الرؤوف معاون العميد للشؤون الإدارية والمدرس كاظم جواد .

اقيم المؤتمر بالتعاون مع منصة ( أريد ) في ماليزيا

واقيم المؤتمر بالتعاون مع منصة ( أريد ) في ماليزيا التي تضم مجموعة من الاكاديميين الناطقين باللغة العربية في الجامعات الماليزية ودعم كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة على قاعة ( مارلا ) في مجمع كليات باب الزبير.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مناقشة أهمية التعليم الالكتروني والتركيز على آلية عمل مراكز التعليم المستمر ودراسة وتحليل نقاط القوة والضعف في أداء مراكز التعليم المستمر في العراق عموماً في ظل الظروف المستجدة المتمثلة بانتشار وباء كورونا والانفتاح نحو التعليم الرقمي.

وشهد المؤتمر المؤتمر القاء عدد من البحوث العلمية بمساعدة نحو (35) باحثاً في المؤتمر تمحورت في تطوير مفاهيم التعليم المستمر وتحليل آفاقه.

ورشة عمل حول السلامة المهنية

ونظمت كلية التمريض بجامعة البصرة وبالتعاون مع شركة نفط البصرة ورشة عمل حول السلامة المهنية قدمها حيدر هاشم الموسوي – مسؤول السلامة المهنية في شركة نفط البصرة ، وحضرها عميد الكلية والمعاون الإداري وعدد من تدريسيي وموظفي الكلية .

وتضمنت الورشة التعريف بتعليمات الدفاع المدني حيث أشار المحاضر الى محاور السلامة المهنية الثلاثة وهي الإسعاف والإنقاذ والإخلاء. ، فتم شرح كيفية انقاذ حياة المصابين جراء الحرائق والانفجارات وتقديم نصائح مهمة بهذا الصدد .وفيما يخص الإخلاء تطرق المحاضر إلى كيفية إخلاء المباني الشخصية والعامة (الدوائر والمولات ) في حالات الزلازل والحرائق الكبيرة وكيفية الانصراف بصورة منتظمة وعدم إحداث الفوضى لأنها تسبب خسائر كبيرة.

وأخيرا تم تدريب الحاضرين عمليا على كيفية استخدام مطافي الحرائق وشرح آلية عمل المطافئ وانواعها حيث يوجد انواع من المطافئ مثلCO2 المخصصة لحرائق الطاقة الكهربائية ومطافئ POWDER المخصصة لإطفاء الحرائق العادية مثل الورق والاخشاب و الاقمشة.

مركز بن سينا للتعليم الالكتروني يشيد بجهود تدريسيي كلية التمريض

وأشاد مركز بن سينا للتعليم الالكتروني بجامعة البصرة بجهود تدريسيي كلية التمريض وذكر مدير المركز المدرس الدكتور عدي بشير عيسى ومن خلال متابعة الغرفة الالكترونية المركزية للصفوف الدراسية ان طلبة كلية التمريض قدموا عروضا مميزة لزملائهم باستخدام مميز لبرنامج الباور بوينت والذي يدرس من قبل تدريسيي الكلية في مادة الحاسوب وكان له الاثر الواضح في طريقة اعداد المحاضرات الاحترافية وتنمية مهارات التواصل عند الطلبة وتفاعلهم مع الاساتذة وهذا يندرج ضمن متطلبات جودة التعليم الالكتروني .

وجدير بالذكر ان مادة الحاسوب في الكلية تدرس من قبل الاستاذ المساعد لؤي عبدالواحد و المدرس المساعد زينة عبدالستار اللذان كان لهما الدور البارز في اتقان الطلبة لمهارات برنامج الباور بوينت و باقي البرامج الالكترونية التي يحتاجها الطلبة في مسيرتهم الدراسية . كما طلب مدير مركز بن سينا من رئاسة الجامعة تعميم تجربة تدريس التطبيقات و البرامج الالكترونية للطلبة و تقديم المحاضرات و العروض التفاعلية على بقية الكليات للاستفادة منها كونها تعمل على تنمية مهارات الطلبة لألقاء المحاضرات و العروض العلمية.

وأضاف عميد الكلية : الكلية اصبحت جزءا من كليات المجموعة الطبية لرفد المؤسسات الصحية بكوادر تمريضية متدربة في كافة علوم التمريض و علي ايدي اساتذة ماهرين… وفي عام 2015 تم استحداث الدراسة المسائية فيها ليزداد بذلك اعداد الطلبة المقبولين فيها…. وتمتاز الكلية بوجود مختبرات علمية متنوعة تغطي متطلبات الدراسة والتدريب فيها وأحد أهم هذه المختبرات هو مختبر (المهارات السريرية) .