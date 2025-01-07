أهم الانجازات العلمية لعام 2024

متابعة – الصباح الجديد:

قالت مجلة Science العلمية: إن دواء “ليناكابافير” المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية يعد إنجازا رئيسا للعلم في عام 2024.

وقامت المجلة بإعداد قائمة بأهم الاختراعات والإنجازات الرئيسة في المجتمع العلمي عام 2024. وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلة.

وأشارت إلى أن عقار “ليناكابافير” القابل للحقن بآلية جديدة أظهر قدرة عالية على الوقاية من العدوى. وحسب المجلة فإنه تم اختيار “ليناكابافير” باعتباره اختراقا لعام 2024 ليس بسبب فعاليته العالية فحسب، بل وبسبب أن النجاح ينطلق من الفهم الجديد لبنية ووظيفة البروتين لفيروس نقص المناعة البشرية الذي يستهدفه”.

وتضمنت قائمة الإنجازات العلمية لعام 2024 أيضا العلاج بالخلايا CAR-T ضد أمراض المناعة الذاتية، واكتشاف آليات تكوين المجرات الأولى باستخدام تلسكوب “جيمس ويب”، ورذاذ المبيدات الحشرية المعتمد على الحمض النووي الريبوزي (RNA)، ووصف أول بكتيريا عضوية معروفة تثبيت النيتروجين في خلايا الطحالب.

ومن بين الإنجازات العلمية الأخرى، سلطت المجلة الضوء على نوع جديد من المواد المغناطيسية، واكتشاف متحجرات مجهرية تشبه الطحالب من الصين عمرها 1.6 مليار سنة، واكتشاف نظرية موجات الوشاح التي ترتبط بتكوين القارات.

وفي القائمة أيضا، رحلات المركبة الفضائية “ستارشيب”، واكتشاف الحمض النووي الذي جعل من الممكن إعادة بناء شجرة الأسرة الوراثية للأشخاص الذين عاشوا منذ آلاف السنين.

جدير بالذكر أن العلماء في جامعة “إيموري” الأمريكية أعلنوا في مطلع ديسمبر الماضي عن إتمام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار “ليناكابافير”. وتبيّن أن الدواء المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية يوفر الحماية في 99% من الحالات.